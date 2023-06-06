Turizm cenneti Kaş’ta denizden çıkan pes dedirtti: Kamyon lastiği, bar sandalyesi, tencere, şişe

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği çıkarılanlar görenleri şaşkına çevirdi. Atıklar arasında kamyon lastiği, balık sepeti, bar sandalyesi, tencere ve şişeler yer aldı.

Turizm cenneti Kaş’ta denizden çıkan pes dedirtti: Kamyon lastiği, bar sandalyesi, tencere, şişe

Kaş Belediyesi ve ilçedeki dalış okulu temsilcileri tarafından düzenlenen etkinlikte, 10 dalgıç görev aldı.

Etkinlikte dalgıçlar, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Kalkan Limanı'nda dalarak, deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Denizden çıkarılan atıklar, çuvallara konulup teknelere yüklendi. Kaş Limanı'na getirilen atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla sergilendi. Atıklar arasında kamyon lastiği, balık sepeti, bar sandalyesi, tencere ve şişeler yer aldı.

Kaş Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü İbrahim Serhat Yurdakul, gelecek nesillere temiz çevre, temiz deniz bırakmak amacıyla yapılan çalışmaya katkı sunanlara teşekkür etti.

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(Kaynak: AA)

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