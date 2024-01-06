Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'ya gelen turist sayısı 3 milyonu geçti

Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip olan ve doğal güzellikleri ve antik kentleriyle tanınan Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesislerinde hem yerli hem de yabancı turistlere hizmet vermektedir.

Turizm belgeli 26 marinada 7.043 yat bağlama kapasitesi bulunan bu şehirde, turizm belgeli 1.512 ticari yat ve 637 günü birlik gezi teknesi ile 47.143 yolcu kapasitesi bulunmaktadır. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula gibi ilçeleriyle tatilcilere çeşitli turizm olanakları sunan Muğla

3 MİLYONU GEÇTİ

Vali İdris Akbıyık, Muğla’nın doğal güzellikler ve kültürel zenginliklerle dolu turizm potansiyeli sayesinde her yıl yerli ve yabancı milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını belirtti. Akbıyık, “2023 yılında kente gelen turist sayısı 3 milyon 395 bin 947'ye ulaştı. Bunun yaklaşık 1,5 milyonunu İngilizler oluşturuyor. Geçen yıl kentte 2 milyon 977 bin 103 turist ağırladık. Bu yıl hedeflerimizi daha da yüksek tutuyoruz.” dedi.

MUĞLA’YI EN ÇOK İNGİLİZLER TERCİH EDİYOR

Dalaman ve Milas-Bodrum gibi uluslararası 2 havalimanı ve 9 deniz hudut kapısı bulunan Muğla’ya gelen yabancı turist sayısının artması sevindirici. Akbıyık, geçen yıl kente yaklaşık 10 milyon ziyaretçinin geldiğini belirtti.

Akbıyık, geçen yıl Muğla’nın en çok İngiliz turist ağırladığını ve İngilizlerin ardından sırasıyla Rusya, Almanya, Polonya, Hollanda ve diğer ülkelerden gelen ziyaretçilerin olduğunu söyledi. Gelen ziyaretçilerin yaklaşık 1,5 milyonunu İngilizlerin oluşturduğunu belirtti.

Akbıyık, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla’nın denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıktığını belirtti.

Muğla’yı dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri haline getirmek için pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Akbıyık, alt ve üst yapı yatırımlarının devreye alındığını, doğal güzelliklerin korunması ve tarihi ve kültürel zenginliklerin kültür turizmine kazandırılması için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti.

Muğla’nın deniz, kum, güneş üçlüsünün yanı sıra zengin bir alternatif turizm çeşitliliğine sahip olduğunu belirten Akbıyık, “Muğla, ülkemizde alternatif turizm çeşitliliği açısından birinci sırada yer almaktadır. Kültür turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi, yayla turizmi, rafting, doğa yürüyüşü, bisiklet, su sporları turizmi, yat turizmi, kamp-karavan turizmi ilimizdeki alternatif turizm çeşitliliğini oluşturmaktadır. 1484 kilometre kıyı uzunluğu ile ülkemizde denize en uzun kıyıya sahip ilimiz, mavi yolculuklarıyla ünlü yat turizminin merkezi konumunda. Ayrıca ekstrem sporlar için uygun coğrafi koşullara sahip ilimizde 289 parkur alanı bulunmaktadır.” dedi.

Akbıyık, Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ’dan yamaç paraşütüyle geçen yıl 233 bin 314 uçuş yapıldığını ve önceki yıllara göre artış yaşandığını belirtti.