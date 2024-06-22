Turizm cenneti kentte turistlere büyük şok. Artık yasaklandı

Avrupa’nın önemli turizm merkezlerinde turist sayısının artması ile birlikte oluşan büyük sıkıntılar kentin yerlilerinin tepkisini çekiyor. İspanya ve İtalya gibi ülkelerin önemli turizm kentlerinde yerel halk turistlerin ev kiralaması nedeniyle ev bulmakta çok zorlandıklarının altını çiziyor. Öte yandan kentlerde yaşanan taşkınlıklar ve aşırı kalabalık da yerel halkın sabrını taşırdı.

İtalya’da başlayan turist karşıtı eylemler İspanya’ya da sıçrarken binlerce kişi kentlerinde turist istemediklerini belirten pankartlarla sokağa çıktı. Turist karşıtı eylemlerin son durağı İspanya’nın Mallorca adası oldu.

TURİSTLERE BÜYÜK ŞOK

Turist karşıtı hareketler Avrupa’da yayılırken çarpıcı bir karar çıktı. İspanya’nın ünlü Barselona kentinde internet üzerinden turistlere ev kiralanan uygulamalar yasaklanıyor. Konut krizini yaşandığı kentte Belediye Başkanı Jaume Collboni, Airbnb gibi platformlarda turistlere günlük ev kiralama uygulamasının 2028'e kadar sona ereceğini duyurdu. Collboni ayrıca kısa süreli kiralama lisansına sahip 10 binden fazla evin lisansının ise iptal edildiğini bildirdi. Alınan karar ile birlikte kentte konut ve kira krizinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Barselona’da son dönemde konut krizi yaşanırken kiraların son 10 yılda yüzde 68 arttığı öğrenildi. Turistlerin ev kiraladığı uygulamaların yasaklanması daha önce Kanarya Adaları, Berlin ve Lizbon gibi önemli turizm merkezlerinde de hayata geçirildi.