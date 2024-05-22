Turizm sektörü İstanbul’da bir araya geliyor

İlki geçen yıl gerçekleştirilen İstanbul Turizm Fuarı (ITF) sektör oyuncularını ikinci kez buluşturmaya hazırlanıyor.

9-10 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan fuar oluşan yüksek talep nedeniyle 10 bin metrekarelik bir alana sahip olan Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Fuarla eş zamanlı düzenlenecek olan ‘Turizm Zirvesi’nde sektör değerlendirmesi ve yeni dönem vizyonu da ele alınacak.

SEKTÖRÜN YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman fuarda çok güçlü işbirliklerine imza attıklarını söyledi. ‘Turizm sektörü tüm renkleriyle bir araya geliyor’ mottosuyla yola çıktıklarını söyleyen Ataman, ITF’nin ilk yılına rağmen sektörde büyük ses getirdiğini belirtti. Talebin yüksek olduğunu anlatan Ataman, sektörün yol haritasının bu fuarda çizileceğinin altını çizdi.

İki gün sürecek fuarda 15 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin bir araya geleceğini aktaran Ataman, Avrupa’nın en seçkin ve lider tur operatörlerinin üst düzey yöneticilerinin ağırlanacağını belirten Ataman, BDT pazarı, Orta ve Kuzey Avrupa, Amerika kıtası, Asya, Uzakdoğu, Okyanusya, Afrika, Güney ve Doğu Avrupa pazarlarından Türkiye’yi hedefleyen potansiyel tur operatörleri, outgoing acenteleri, Luxury travel ve incentive firmalarının bir araya geleceğini söyledi. Ataman, böylece katılımcıların hem hosted buyerlarla hem de profesyonel ziyaretçilerle 8 binin üzerinde B2B görüşmeler yaparak ticari hacimlerine ve tanıtımlarına ciddi katkılar sağlayacağını ifade etti.

İstanbul Turizm Fuarı’nın Türkiye’nin tanıtımına ve küresel iş birliklerinin geliştirilmesine vesile olması temennisinde bulunan Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin de fuarın gelecekte daha ileriye giderek ülkemizin turizmi ve tanıtımını önemli bir noktaya getirmesini beklediklerini söyledi.

Akdeniz Turistik Otelciler Ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da turizm fuarları arasında geçen yıl yerini alan İstanbul Turizm Fuarı’nın ilk kez yapılmış olmasına rağmen başarılı bir performans sergilediğine ve bu yıl yeniden düzenlenmesinin önemine vurgu yaptı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş ise Seyahat acentaları ve tur operatörlerinden otellere, MICE şirketlerinden, Kongre Bürolarına, IT ve Teknoloji firmalarından ulaştırmacılara kadar turizm sektörünün tüm alanlarını kapsayan çok geniş yelpazeden katılımcıları bir araya getirecek olan İstanbul Turizm Fuarı’nın, sektöre yeni bir soluk getirdiğini belirtti.

TALEBİN 1.5 KAT ARTMASI BEKLENİYOR

Geçen yıla göre talebin 1.5 kat artması beklenen fuara, yeni firmalar da katılırken geçen yılki katılımcılar da daha büyük metrekarelerde yer alacak. 15 binin üzerinde turizm profesyonelinin ziyaret edeceği fuarda otel ve acente kontartları yapılırken erken rezervasyon kampanyalarının startı burada verilecek ve yeni sezon anlaşmalarının ilk imzası da burada atılacak.

STANDARTLARI BELİRLENDİ

Yeniliklere de imza atılan ITF’de, sektör temsilcileri, firmaların fuar katılımları tek tip konseptte hazırlanan stantlarda olacak. Stantlarda katılımcı firmaların ihtiyacı olan tüm dekor, teknik, toplantı odaları, baskı ve halı ile anahtar teslim verilecek. Böylece katılımcıların daha ekonomik ve şık stant ile fuara katılımı sağlanmış olacak. Bu sistem ile firmalar arasındaki stant rekabeti ortadan kalkarken firmaların stant hazırlıkları için harcayacakları zaman ve maliyet faydası sağlanmış olacak.

Fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ‘Turizm Zirvesi’ nde bu sene 7 ayrı konu başlığında ulusal ve uluslararası bir çok önemli konuşmacı yer alacak.