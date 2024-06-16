Mehmet Büyükekşi Almanya'ya kaç kişi götürdü. Şerafettin Tilki beleşçileri tek tek ortaya çıkardı

Euro 2024 Almanya’da başladı.

Böyle bir şampiyona bensiz olmaz tabii.

Öyle ya, her yerde kulağımız olmalı.

Olmazsa, olmaz.

Bakmayın bizdeki çöl sıcaklarına. Almanya’da keskin sonbahar yaşanıyor.

Evet, evet duyuyorum sizleri.

Bırak havayı, civayı sadede gel diyorsunuz.

Hepinizi alnınızdan öpüyorum.

Gelelim efendim gelelim. Bu tür finallerde yaşadığımız skandallar, futbolun önüne geçti hep. Euro 2008 hariç. burada gelen başarı, her şeyi örtmüştü.

Ya şimdi.

Malumunuz önümüzdeki ay TFF seçimleri var.

Mehmet Büyükekşi’nin kalemi çoktan kırılmış durumda.

Yeni başkan Servet Yardımcı.

Adı seçim olsa da, yapılan atama bu yönde.

Buna rağmen Büyükekşi; oyuncağına yapışmış çocuk gibi.

Göle maya çalan Nasreddin Hoca misali, ya tutarsa diye bekliyor. Başarı gelirse bir anlamda, göreve devam umudu olacak.

Özet ile, herkes kendi penceresinden, menfaatine bakıyor.

İşte böyle bir ortamda şampiyonaya kaç kişi götürüldü dersiniz.

Yazmaya kalemin el vermiyor.

Daha önce ‘Ballı Beleşçi’ 41 gazeteci götürüleceğini açıklamıştım.

En iyisi pat diye yazmak.

657 kişi…

Abooo!.. Altı yüz elli yedi kişilik kafile.

Ultra her şey dahil.

Federasyon malı deniz, maçlara gitmeyen keriz dersek cuk oturur..

İşte Federasyonun BELEŞ TAYFA listesi:

Milli Takım: 73

Yönetim:18

Danışman: 20

Özel misafirler: 60

TFF kurulları: 140

TFF personel: 55

Yancı Medya: 41

Kulüp Başkan ve yöneticileri: 250

Toplam 657. Ne ilginç değil mi bu rakam. Hep duyarız ya 657’nci devlet memuru kanunu diye..

Sen tut tam da o sayıya denk getir.

Tamamen tesadüf diyeceğim, demiyorum.

Bu kadar beleş tayfayı Almanya ultra her şey dahil götürmek nasıl bir maliyettir.

Uçak kiralasan en az iki uçak eder.

Olmadı.

Ayrı gidip gelenler..

Ekonomi uçmam diyenler.

Uçuş saatlerini beğenmeyenler..

Mübarek hem beleş, hem nazlı..

Büyükekşi federasyonu pardon TFF seyahat acentesi bu işler için 1.5 ile 3 milyon Euro arası bütçe ayırmış.

Yazdığımız tüm kalemlerin genel toplamı yani..

Helal hoş olsun diyeniniz var mı acaba.

Ekonomik sıkıntı içinde yüzen ülkemizin bu; har vurup, harman savunmasına pes dememek elde değil.

Yok mu bir meclis araştırması isteyecek vekilimiz göreceğiz.

Belki çıkar biri.

Ya diğer ülkeler.

Avrupa’nın ekonomik lokomotifi olan ülkelere bakalım.

İngiltere sadece Milli takım kafilesini karşılıyor federasyon. Başkan ve yönetim dahi kendi imkanları ile gitmişler

Almanya’ya komşu olan; Fransa: 27, İsviçre: 14. Kişi.

İspanya 40, Portekiz: 33..

Vallahi buna örnek çok iyi bir atasözü var da..

Yazsak bir türlü, yazmasak bin bir türlü..

Hani şu milli içeceğimiz ayran ile başlayan…

Beleşçi tayfa özellikle de, etik anlayışı beleş seyahatler kadar olan gazeteciler hariç herkese sağlıklar ve mutlu bayramlar..Kalın sağlıcakla.