Turizm’de beklenti yükseldi

AA

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, AA muhabirine, ilk ve ortaöğretimde ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleşmesiyle iç turizmde canlılık yaşanmaya başladığını söyledi.

Otellerin doluluk oranının arttığını aktaran Akman, "İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara ve çevresi ağırlıklı olmak üzere otellerin doluluk oranı yüzde 65, Kapadokya'da ise yüzde 80. Anadolu'nun diğer şehirlerinde de yüzde 60 civarında." açıklamasında bulundu.

Akman, Ege ve Akdeniz'e gidişlerin de tatil döneminde yoğunlaştığını, bu bölgelerde ise otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) çalışmalarıyla, pandemi dönemini dünyaya oranla turizm açısından iyi bir şekilde atlattığını anlatan Akman, "Bu kapsamda turist alan ülke olarak ilk üç sıradayız. Turizmde yapılan çalışmalar gösteriyor ki Türkiye, bu yıl beklenen 60 milyon turist, 54 milyar dolar gelir hedefine ulaşacak." şeklinde konuştu.

Akman, gerek Ramazan Bayramı gerekse diğer günlerde otel rezervasyonlarında sahte seyahat acentelerine karşı vatandaşları uyararak, "Sahte acentelere karşı vatandaşların yapacakları rezervasyonlarda direkt konaklayacağı otelle irtibata geçerek ödeme yapmalarını tavsiye ederim." dedi.

HEDEFE ULAŞMADA KÜLTÜR TURİZMİNE VURGU

Türkiye'nin turizmde "100 milyon turist 100 milyar doların üzerinde gelir" hedefine ulaşmasında deniz turizminin tek başına yeterli olmadığını, özellikle kültür turizminin de önemli bir faktör olduğunu belirten Akman, şunları kaydetti:

"Kültür turizmi çok önemli. TGA bu konuyla ilgili de birçok çalışma yaptı. Çok sayıda destinasyonu kültüre göre organize etti. Turizmdeki hedef için bir tek deniz, kum, güneş yeterli olmuyor. Bu nedenle diğer turizm dallarını harekete geçirmek gerekiyor. Bunun da en başında kültür turizmi geliyor. Özellikle son yıllarda İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'daki kültür yolu festivalleri ön plana çıktı. Önümüzdeki iki sene içerisinde yaklaşık 36 şehirde bu festivaller gerçekleşecek. Bu da turizme ayrıca hareket getirecek."

TERMAL VE KÜLTÜR TURİZMİNDEN BEKLENTİ YÜKSEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Vakfı (TGA) İç Anadolu Bölgesi Temsilcisi Semih Zazaoğlu da iç turizmdeki hareketliliğe dikkati çekerek, "Ramazan Bayramı ve okullarda ara tatilin birleşmesi iç turizm için önemli bir hareketlilik sağladı. Özellikle İç Anadolu turizm destinasyonumuz bu hareketliliğin önemli bir merkezi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zazaoğlu, Türkiye'nin son dönemde turizmde büyük bir gelişme kaydettiğine işaret ederek, "Tüm dünyada pandemiden sonra turizm rakamları büyük gerileme kaydederken bakanlığın ve TGA’nın çok iyi çalışması neticesinde bu olumsuz zemini artıya çevirmiştir. Benim öngörüm Türkiye turizmdeki bu tırmanışını bu yıl da sürdürecek ve turizm gelirini artıracaktır." dedi.

Üç günlük Ramazan Bayramı’nda havaların henüz tam olarak ısınmaması nedeniyle iç kesimlerde termal ve kültür turizminde hareketlilik yaşanacağına dikkati çeken Zazaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Turizmin sadece deniz, kum, güneş üçgeninden ibaret olmadığı her geçen gün biraz daha iyi anlaşılmaktadır. Sağlık, kültür, gastronomi turizmi gün geçtikçe daha çok ilgi görmektedir. Türkiye coğrafyası büyük bir kültürel hazineyi barındırdığı için bugün bu konuda yapılan çalışmalar hızlanmakta ve artmaktadır. Ülkemizde her yıl turizme yeni bir bölge kazandırılıyor. Var olanı iyi anlatırsak kültür turizmi de bundan büyük fayda sağlayarak sektör içindeki gelir payını artıracaktır."