Türk akademisyen eşini bıçakla katletti. Cinayetin detayları ortaya çıktı

İngiltere'de yaşayan Ertan Ersoy, bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan eşi Antonella Castelvedere'yi 15 bıçak darbesi ile hunharca öldürdü. İngiltere gündemine oturan cinayeti, o anlara tanık olan komşu anlattı.

Türk akademisyen eşini bıçakla katletti. Cinayetin detayları ortaya çıktı

İngiltere'de yaşayan Ertan Ersoy'un evde eşini bıçaklayarak öldürmesinin detayları ortaya çıkıyor.

İngiltere, geçen yıl Haziran ayında akademisyen eşi Antonella Castelvedere’yi bıçaklayarak öldüren Ertan Ersoy’u konuşuyor. Geçen yıl yaşanan cinayet sonrasında dün Ersoy ve tanıklar hakim karşısına çıktı.

Ersoy ve Castelvedere’nin Essex’teki komşuları da ifade verdi. Çiftin komşusu Tanja Munro, “Bana, ‘Sanırım karımı öldürdüm’ dedi. O sırada mutfaklarına bakıyordu ve yere bakıyordu” ifadesini kullandı.

52 yaşındaki Antonella Castelvedere olay yerinde yaşamını yitirmişi. Ersoy ise cinayet işlemediğini söyleyerek iddiaları yalanlamıştı. Ersoy, kasıtsız adam öldürme suçunu ise kabul etmişti. Cinayetin hemen sonrasında yaşananlara tanık olan Munro, “Üzerindeki gömlek kanla kaplıydı. Onların mutfak kapısı tam açık değildi ama yerde birinin yattığı belliydi. Ersoy da acı çekiyormuş gibi nefes nefeseydi” dedi.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞ

Mahkemede ifade veren Munro, “Ersoy bana karnından yaralandığını söyledi ama karnından hiç kan akmıyordu” ifadesini kullandı. Monro, eve girerek Castelvedere’ye yardım etmeye çalıştığını fakat başarısız olduğunu da söyledi. Monro, “Yardıma gittiğimde Castelvedere’nin üzeri temizdi ve bu kadar kanın nereden geldiğini anlayamadım. Fakat daha sonra boynundaki kesiği gördüm” dedi.

Mahkeme, Ersoy’un Castelvedere’yi yüzünden, göğsünden, boynundan ve ellerinden 15 kez bıçakladığını da açıkladı. Ersoy’un, kıskançlık krizine girdiği ve Castelvedere’nin kendisini aldattığını düşündüğü de ortaya çıktı.

YARA 7 SANTİMETRE DERİNLİĞİNDE

Savcı Christopher Paxton da, “Castelvedere’nin vücudunda 15 farklı kesik ve yara izi vardı. Boynundaki yara izi 15 santimetre uzunluğunda ve 7 santimetre derinliğindeydi. Bu yara sonucunda ciddi bir kan kaybı ve ölüm gerçekleşti” dedi.

Suffolk Üniversitesi’nde İngiliz ve yaratıcı yazarlık eğitimi veren Dr. Castelvedere ile Ersoy arasındaki tartışmanın detaylarını da İngiliz medyası paylaştı.

Ersoy’un eve bir kamera sistemi gizlediği ve çiftin tanışmadan önce Castelvedere’nin yaşadığı bir ilişki yüzünden Ersoy’un eşinden özür beklediği kaydedildi. Castelvedere’nin ölümünden önce arkadaşlarına, “O yine karanlığa düştü. Güvenliğimden endişe ediyorum” diye uyarıda bulunduğu da kayıtlara geçti.

Çiftin 5 yaşında bir kızları olduğu da belirtilirken, davanın devam etmesine karar verildi.

ekran-goruntusu-2023-10-05-140032.png

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Kedi Müzesi Beşiktaş’ta kapılarını açtı Kültür Sanat
Kedi Müzesi Beşiktaş’ta kapılarını açtı
Barcelona'ya Lewandowski şoku Spor
Barcelona'ya Lewandowski şoku
Rüyada sigara görmek ne demek? Rüyada sigara görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada sigara görmek ne demek? Rüyada sigara görmek neye işaret?
Pakistan yıllar önce gelen Afganları gönderme kararı aldı. Suriyeliler, Afganlar gönderilemez diyenlere duyurulur Gündem
Pakistan yıllar önce gelen Afganları gönderme kararı aldı. Suriyeliler, Afganlar gönderilemez diyenlere duyurulur
4 öğretmenin can verdiği kazada bilirkişi raporu hazırlandı: 2 kurum kusurlu Gündem
4 öğretmenin can verdiği kazada bilirkişi raporu hazırlandı: 2 kurum kusurlu
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Gündem
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Irak’taki düğün faciasında can kaybı 122'ye yükseldi Dünya
Irak’taki düğün faciasında can kaybı 122'ye yükseldi