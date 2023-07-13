Türk askerini öldüren Şeyh Said'i Hüda Par afiş asarak andı. AKP sayesinde meclise girdiler

Editör: Ersoy ÖZDEM

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamış ve AKP listelerinden de meclise girmişlerdi.

HÜR DAVA Partisi'nin Ağrı İl Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu bir pankarttaki ifadeler dikkat çekti.

Haziran ayının sonunda asıldığı düşünülen ve Şeyh Said'in ölüm yıl dönümü için asılan pankartta şu skandal ifadeler yer aldı:

Ey Şeyh Said

Bugün torunların olarak İslam düşmanlarının önünde başımız önümüze eğilmiyor ise, bunda senin payın büyüktür. Şehadetinin yıl dönümünde seni ve seninle beraber korkusuzca dar ağaçlarına yürüyen arkadaşlarını, seninle beraber mücadele ederken can veren tüm askerlerini hürmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.

Tarihçi ve yazar Ümit Doğan da bu pankarta tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

Pek çok Doğu ilini işgal eden, buralarda devletin memurlarını esir alan, sözde kaymakam, müftü ve kadılar atayan, asker öldüren, Türk hükümetine isteklerini kabul ettirmek için İngiltere'den yardım isteyeceğini sorgusunda itiraf eden sözde kahraman.

ŞEYH SAİT İSYANI NEDİR?

Şeyh Sait İsyanı, 1925 yılında Doğu Anadolu'da Cumhuriyet rejimine karşı başlatılan bir isyandır.

İsyan, 13 Şubat'ta Şeyh Sait'in liderliğinde Piran Köyü'nde başladı. İsyancılar, jandarma birliklerine saldırarak bir teğmeni rehin aldılar ve bir eri şehit ettiler.

Telgraf hatlarını keserek iletişimi engellediler. Ardından Eğil, Genç ve Darahini'yi ele geçirdiler. Bu yerlerde jandarma, öğretmen, memur ve askerleri rehin aldılar veya öldürdüler. Ziraat Bankası'nı yağmalayarak kasayı boşalttılar.

Lice, Hani, Çapakçur ve Muş'a doğru ilerlediler. Yolda Yarbay Cemil komutasındaki süvari alayına baskın düzenleyerek askerleri esir aldılar.

Halktan da destek gören isyancılar, yeşil bayrak ve Kuran taşıyarak Elazığ'ı işgal ettiler.

Şeyh Abdullah'ın yönetimindeki bir grup da Varto'yu alarak Erzurum'a yöneldi. Şeyh Sait'in asıl hedefi ise Diyarbakır'dı.

7 Mart'ta Diyarbakır'a saldıran isyancılar, kuzeyde surların dışında tutulurken, güneyde şehre girmeyi başardılar. Ancak General Mürsel Paşa'nın gönderdiği takviye kuvvetleriyle asiler geri çekilmek zorunda kaldılar.

8 Mart'ta ilk yenilgilerini alan isyancılar, ordu birliklerinin temizlik harekatına maruz kaldılar. Nisan başında Silvan, Palu ve Piran asilerden geri alındı.

Nisanın ikinci haftasında özellikle Tük Hava Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla isyan bastırıldı.

İsyanın elebaşlarından Şeyh Sait ve Seyit Abdülkadir yakalandı. Diyarbakır İstiklal Mahkemesi, 23 Mayıs 1925'te Seyit Abdülkadir ve 5 arkadaşını, 28 Haziran 1925'te de Şeyh Sait ve 46 arkadaşını idamla cezalandırdı.