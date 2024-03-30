Türk ayakkabı fabrikası iflas etti. 147 işçi bayram öncesi işsiz kaldı

Kaynak: Karar
Türk ayakkabı fabrikası iflas etti. 147 işçi bayram öncesi işsiz kaldı
Bartın’da 40 yıldır faaliyet gösteren Akasya Ayakkabı adlı firma, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti. 147 işçi Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala işsiz kaldı.

Küresel ekonomik kriz, Türkiye’de hala etkisini sürdürüyor. Son kurbanı ise ayakkabı sektöründen geldi. Bartın’daki bir ayakkabı fabrikası, maaşlarını 1,5 aydır alamayan 147 işçiyle birlikte kapanmak zorunda kaldı.

Pandemi döneminde başlayan ekonomik kriz, dünya genelinde birçok işletmeyi olumsuz etkiledi. Her gün yeni bir iflas haberi gelirken, Akasya Ayakkabı’nın iflası da bu zorlu sürecin bir yansıması oldu.

Ekonomist Turhan Bozkurt, sosyal medya hesabında Bartın’daki ayakkabı firmasının iflasını duyurdu. Akasya Ayakkabı, ekonomik sıkıntılar karşısında ayakta duramadı.

Fabrikanın resmi iflasıyla birlikte, 147 işçi işsiz kaldı. Zaten uzun süredir maaş alamayan işçiler, Ramazan Bayramı’na yaklaşırken büyük bir belirsizlikle karşı karşıya.

Bu iflasın sektörü derinden etkilemesi bekleniyor. Küresel ekonomik kriz, Türkiye’deki yıkıcı sonuçlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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