Türk bankaları Rusların hesaplarını kapatıyor

Kaynak: T24
Türk bankaları Rusların hesaplarını kapatıyor
ABD’nin Ruslara yeni yaptırım uygulaması beklentisi sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Bazı Türk bankalarının Rusların hesaplarını kapatmaya başladığı öğrenildi.

Türkiye'de bankaların, ABD'nin ikincil yaptırımlar tehdidinin ardından Rus şirketlerin hesaplarını kapamaya başladığı belirtildi.

T24’ün derlediği habere göre, ABD Başkanı Joe Biden, aralık ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini desteklediğinden şüphelenilen bankalara ikincil yaptırımlar uygulanmasının önünü açan bir kararname imzalamıştı.

Rusya'nın önde gelen finans yayınlarından Vedomosti'ye konuşan finansal danışmanlar ve işletme sahipleri, en az iki Türk bankasının ABD'den yaptırım tehdidi aldıktan sonra "çok sayıda" Rus şirket ve bankasının hesaplarını kapattığını belirtti.

Habere göre iki Türk bankası da topyekun işgal girişiminin başladığı tarih olan 24 Şubat 2022'den sonra açılan Rus hesap sahiplerine, 30 gün içinde banka hesaplarının kapatılacağını bildirdi.

Perşembe günü yayımlanan haberin ardından Kremlin, "ABD'nin Türkiye'ye eşi görülmemiş, anlamsız ve agresif bir baskı" uyguladığını söyledi ve Ankara ile Moskova arasında konuyla ilgili temas olduğunu bildirdi.

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