Türk bilim insanı elektronik sütyen icat etti

Prof. Dr. Canan Dağdeviren ve ekibi, kadınlarda meme kanserinde erken tanı konulmasını sağlayacak elektronik sütyen geliştirdiğini duyurdu.

Kadınlarda kansere bağlı ölümlerin ikinci en büyük sorumlusu olan meme kanseri, ardında Türk bir bilim insanının olduğu yeni cihaz sayesinde çok daha erken tespit edilebilecek, daha kolay takip edileceği açıklandı.

Massaschusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Canan Dağveren ve ekibi, 6 yıldır geliştirdiği elektronik sutyen projesini tamamladı, ilk pilot çalışmada büyük başarı yakaladı.

Sutyen, memenin ultrason görüntüsünü hiçbir ultrasona ihtiyaç duyulmadan çekmeye imkân tanıyor.

Dağveren, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“6 yıldır üzerinde çalıştığımız elektronik sütyen projesi tamamlandı ve geçtiğimiz Cuma günü tüm dünyaya duyuruldu. Bu sütyen, herhangi bir operatöre gerek duyulmaksızın tüm memenin ultrason filmini birkaç saniye içinde çekiyor ve meme kanserini erken teşhis için kullanılıyor.

9 yıl önce Fatma Teyzem periyodik olarak kontrol altında olmasına rağmen, meme kanserine yakalandı ve sadece 6 ay hayata tutunabildi. Bu çalışmayı, Fatma Teyzem son 12 gününü yaşarken hasta yatağında birlikte hayal edip tasarlamıştık ve artık hayalin ötesine geçip milyonlarca kadının hayatına dokunabilecek. Bu aleti tüm kadınlara ithaf ediyorum; yalnız değilsiniz”