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Hollanda'daki Türk derbisinin kaybedeni Burak Yılmaz

Burak Yılmaz ve Orkun Kökçü'nün mücadelesinde gülen taraf Feyenoord oldu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 16:49
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Türk derbisi Orkun Kökçü'nün

Hollanda'daki Türk derbisinin kaybedeni Burak Yılmaz
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Hollanda Ligi'nin 23. haftasında Feyenoord - Fortuna Sittard mücadelesi milli futbolcularımızın mücadelesine sahne oldu.
Feyenoord deplasmanda güçlü rakibini 4-2 mağlup etti.
Karşılaşmada Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ximo Navarro (kendi kalesine), 16. dakikada Mats Wieffer, 43. dakikada Santiago Tomas Gimenez ve 63. dakikada Igor Paixao kaydetti.
Fortuna Sittard'ın golleri, 48. dakikada Deroy Duarte ve 84. dakikada Dimitrios Siovas'tan geldi.
Feyenoord'da Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kaldı. Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz maçın tamamında oynarken, takımının attığı ilk golde asist yaptı. Fortuna Sittard'da Oğuzhan Özyakup 90 dakika oynarken, Doğan Erdoğan maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Feyenoord, 52 puana yükseldi. Fortuna Sittard 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, Groningen'i ağırlayacak. Fortuna Sittard, Utrecht deplasmanına gidecek.

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