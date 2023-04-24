Türk Dil Kurumu'na göre doğalgaz nasıl yazılır? TDK doğalgaz birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘doğal gaz’ kelimesidir. ‘Doğal gaz’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre doğal gaz nasıl yazılır? TDK doğal gaz birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre doğalgaz nasıl yazılır? TDK doğalgaz birleşik mi ayrı mı yazılır?

Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘doğal gaz’ kelimesidir. ‘Doğal gaz’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre doğal gaz nasıl yazılır? TDK doğal gaz birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre doğal gaz nasıl yazılır?

Enerji kaynaklarından biri olan doğalgaz yazımı ile ilgili doğru kullanım sık sık aratılan kelimeler arasında yer alıyor. Zira bazı bitişik sanılan kelimeler ayrı; bazı ayrı sanılan kelimeler ise bitişik yazılmaktadır. Durum böyle olunca, kelimelerin doğru kullanımını hakkında bilgi sahibi olmak da önem arz ediyor. Doğal gaz kelimesinin doğru yazımı da bu noktada merak edilmektedir.

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE DOĞAL GAZ NASIL YAZILIR?

Kelimeyi bir kesim enerji kaynağının “doğalgaz” şeklinde yazılacağını ifade ederken diğer kesim “doğal gaz” şeklinde yazmayı tercih ediyor.

Dil bilgisi kurallarına doğal gaz kelimesi bir tamlamadır. Tamlamalar birleşik değil ayrı yazılır.

DOĞAL GAZ - Doğru Kullanım

DOĞALGAZ - Yanlış Kullanım

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