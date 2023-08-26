ABD Genelkurmay Başkanı ağzındaki baklayı çıkardı

ABD, kitle imha silahları, demokrasi, özgürlük ve daha nice yalanlarla girdiği Orta Doğu’daki asıl niyetini bir kez daha ortaya koydu. İslam coğrafyasına kan kusturan ABD’nin Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ağzındaki baklayı çıkartarak, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını sürdüreceğini söyledi.

Bölgenin ABD için çok önemli olduğunu vurgulayan Milley, “Bölge, tüm dünya için petrol ve enerji kaynakları açısından ana kaynak” ifadesini kullanarak, asıl niyetlerini ortaya koydu.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Orta Doğu'nun kendileri için birçok açıdan önemli olduğunu vurgulayarak bu bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi. Milley, Ürdün merkezli Al-Mamlaka TV'ye verdiği mülakatta, ABD'nin Orta Doğu politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'nun birçok açıdan ABD için önemli bir bölge olduğunu belirten Milley, "Bu bölgeyle yakın bir dostluğumuz ve ortaklığımız var. Buranın istikrarlı olduğundan emin olmak istiyoruz. Bölge, tüm dünya için petrol ve enerji kaynakları açısından ana kaynak." ifadelerini kullandı. Milley, Orta Doğu ile ilişkilerini sürdüreceklerini vurgulayarak "ABD'nin Orta Doğu'dan çıktığını düşünemiyorum. Buraya taahhüdümüz uzun yıllar sürecek." dedi. ABD'nin bölgedeki askeri varlığını arttırmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Milley, "Bu, o zamanki tehdit seviyesine bağlı." yanıtını verdi.

“Irak’ta kimyasal silah yoktu” itirafının ardından ABD’den şimdi de Ortadoğu’daki gerçek niyetini ortaya koyan açıklama ABD Genelkurmay Başkanı’ndan geldi. Genelkurmay Başkanı Mark Milley, “Bölge, dünya için petrol ve enerji kaynakları açısından ana kaynak. ABD’nin Ortadoğu’dan çıktığını düşünemiyorum” dedi.

IRAK VE SURİYE’DE VARLIĞINI SÜRDÜRME MESAJI

Kendi oluşturdukları ve besledikleri terörü de bahane eden Milley, IŞİD'in hâlâ tam anlamıyla yok edilemediğini vurgulayarak, “İdeoloji henüz ölmedi. IŞİD'li teröristler hâlâ Suriye ve Irak çöllerinde dolanıyor, bu yüzden hâlâ bizim için tehdit” değerlendirmesinde bulundu. ABD’nin hem Suriye hem de Irak’ta askeri varlığını sürdüreceğine işaret eden Milley, “Biz bir şekilde buradan aniden çekilirken buradaki DEAŞ’lılar yeniden örgütlenebilir” diye konuştu. Milley, IŞİD'in tamamen bitmesi durumunda ABD’nin buradan çekilip çekilmeyeceğinin sorulması üzerine, bu kararın ABD Başkanı Joe Biden ve ABD hükümetine bağlı olduğunu belirtti.

Milley, IŞİD'in hâlâ tam anlamıyla yok edilemediğini vurgulayarak, "İdeoloji henüz ölmedi. IŞİD'li teröristler hâlâ Suriye ve Irak çöllerinde dolanıyor, bu yüzden hâlâ bizim için tehdit." değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin hem Suriye hem Irak'ta askeri varlığını sürdüreceğine işaret eden Milley, "Biz bir şekilde buradan aniden çekilirken buradaki IŞİD'liler yeniden örgütlenebilir. Şu anda durum eskisine göre iyi ama hâlâ belirli bir çaba gerektiriyor." diye konuştu. Milley, IŞİD'in tamamen bitmesi durumunda ABD'nin buradan çekilip çekilmeyeceğinin sorulması üzerine, bu kararın ABD Başkanı Joe Biden ve ABD hükümetine bağlı olduğunu belirtti. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlattığı karşı saldırının da "kanlı" ve "yavaş" ilerlediğini belirten Milley, "Bunun başarılı ya da başarısız olduğunu söylemek için henüz çok erken." dedi.