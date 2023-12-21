Türk Eczacılar Birliği Başkanı’ndan kritik açıklama: “İlaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir”

Türk Eczacılar Başkanı Başkanı Arman Güney, güncellenen ilaç fiyatlandırmasının yol açabileceği ilaç temini sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arman Güney, “Sorunun acilen çözümü için ilk gün itibariyle harekete geçtik. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetimiz, krizin aşılması için uygulamanın yürürlük tarihinin erkene çekilmesi gerektiğini ısrarla talep etmiştir. Çabalarımız ancak ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. Yaşanan ilaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir” açıklamasını yaptı.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Güney, Resmi Gazete’de yayınlanan ilaç fiyatlandırması kararını eleştirdi ve şu açıklamada bulundu:

“16 Aralık tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ilaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kurunda yapılan güncellemenin yayınlandıktan 9 gün sonra yürürlüğe girecek olması hem hastalarımıza hem de meslektaşlarımıza çok zor günler yaşatmaktadır. Hastalarımız, mevsimsel hastalıkların tedavisinden, kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlara kadar çok sayıda ilaca erişimde sıkıntı yaşarken, ilaca erişemeyen hastalarımız için her dakikanın kritik olduğunu bilen meslektaşlarımız hastalarını ilaçsız bırakmamak için adeta çırpınmaktadır. Ancak yaşanan sorun ortadadır.

Sorunun acilen çözümü için ilk gün itibariyle harekete geçtik. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetimiz, başta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olmak üzere tüm paydaşlarla hızlı bir görüşme trafiğine geçmiş, krizin aşılması için uygulamanın yürürlük tarihinin erkene çekilmesi gerektiğini ısrarla talep etmiştir. Bugüne değin kesintisiz sürdürdüğümüz çabalarımız ancak ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır.

Yapılan bu düzenlemenin ilaç sanayinin ihtiyaçlarına yönelik bir düzenleme olduğunu, eczane ekonomilerimizin iyileştirilmesine yönelik olmadığını özellikle vurgulamak isteriz. Ancak ilaç yokluklarına engel olmak, hastalarımızın tedavileri için gereken ilaçlara erişmesini sağlamak mesleki sorumluluğumuzun gereğidir ve çabamız da bu yöndedir. Türk Eczacıları Birliği bu mesleki hassasiyet ile her zaman üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecektir.

Bilinmesini özellikle isteriz ki şu anda piyasada bulunamayan ilaçların sorumlusu meslektaşlarımız değildir. Yaşanan ilaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir.”