Türk Einstein Oktay Sinanoğlu: Kendi toprağını yabancılara satan şer*fsizlerin sayısı artacak

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun “Kendi kültürüne küfreden nesiller arttıkça bu ülkede kendi vatan toprağını yabancıya kendi elleriyle veren şer*fsizlerin sayısı bol bol artacaktır” sözleri yeniden gündem oldu.

Türk Einstein Oktay Sinanoğlu: Kendi toprağını yabancılara satan şer*fsizlerin sayısı artacak

Fındık bahçelerinden, dairelere, tarım arazilerinden, iş yerlerine; Türkiye’nin dört bir yanı başta Araplar olmak üzere yabancı sermayeye gerek devlet eliyle gerek de vatandaş eliyle satılırken, 2 kez Nobel’e aday gösterilen, 26 yaşında dünyanın en genç profesörü olan birçok ödülün sahibi Türk kimya mühendisi ve akademisyen Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun “Vatan toprağını yabancıya kendi elleriyle veren şer*fsizlerin sayısı bol bol artacaktır” sözleri yeniden gündem oldu.

TRT 1’de 2006 yılında yayınlanan Konuşuyorum programına konuk olan Sinanoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Bu yabancı dilde eğitimle bilincini kaybeden,
kimliğini kaybeden,
feleğini şaşıran,
ne olduğunu bilmeyen,
atasına küfür eden hale gelen,
kendi kültüründen haberdar olmayan ve
haberdar olmadığı gibi kendi kültürüne küfreden nesiller
ve bu insanların sayısı arttıkça
bu ülkede kendi vatan toprağını
yabancıya kendi tapularını kendi elleriyle veren
şer*fsizlerin sayısı bol bol artacaktır dedim.
Haberiniz yok mu?
Böyle ayarlı basın yayını okursanız tabi haberiniz olmaz."

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