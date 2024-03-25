Türk F-16 savaş uçağı UFO ile yan yana uçtu! Herkes bu montaj videoyu konuşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Türk F-16 savaş uçağı UFO ile yan yana uçtu! Herkes bu montaj videoyu konuşuyor
Türk F-16 savaş uçağının, UFO ile yan yana uçtuğu montaj video, sosyal medyada sıkça konuşuldu.

Dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen gizemli nesneler olan UFO'ların videolar, sık sık sosyal medyada paylaşılıyor. Kimileri UFO'ların varlığını inanırken, kimileri ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyor.

Sosyal medya platformu Instagram'da bulunan "ufo_ufos" adlı hesap, Türk F-16 savaş uçağının, UFO ile yan yana uçtuğu montaj bir videoyu yayınladı.

684 binden fazla takipçisi olan hesap, videolar üzerine UFO'ları montajlayarak sosyal medyada içerik üretiyor.

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2001 YILINDA UFO KAYITLARA GEÇTİ

İzmir Çandarlı Körfezi’nde eğitim uçuşu yapan iki Türk pilotu, UFO ile yaklaşık 30 dakika boyunca yan yana uçuş gerçekleştirdi. Radarla saptanamayan cisim müthiş bir hızla kaybolurken, pilotun telsiz konuşmasındaki “Bu resmen bizimle hava muharebesi yapıyor” sözleri dikkat çekti.

Türk havacılık tarihinde ilk kez karşılaşılan ve resmi kayıtlara bu şekilde geçen olay, 7 Ağustos 2001 tarihinde Çandarlı semalarında meydana geldi.

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