Türk futbol camiası yasta. Kulüp başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Türk futbol camiası yasta. Kulüp başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Mersin Tarsus Gözlükule Mahallesi’ndeki Gariciler Sitesi’nde yaptığı bir ziyaret sonrasında hafif ticari aracına binen Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncay Gengeç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

34 MERMİ İSABET ETTİ
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonucunda Gengeç’in otomobiline 34 merminin isabet ettiği tespit edildi.

Kaçan şahısların otomobilleriyle kaza yaptığı ve bölgedeki bir motosikletliyi gasp ederek ormanlık alana kaçtıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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