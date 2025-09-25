Türk futbolu Avrupa'da dibe vurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe '35'te takıldı

Türkiye'yi Avrupa temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk maçlarında beklediğini bulamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olan Galatasaray, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray 8. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçerek maça iyi başladı. 37. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skoru eşitleyen Eintracht Frankfurt, 45+2. dakikada Can Uzun ve 45+4. dakikada Jonathan Burkardt'ın golleriyle soyunma odasına 3-1 önde gitti.

66. dakikada Burkardt'ın kafa vuruşunda top Davinson'a çarparak ağlara gitti. 75. dakikada Ansgar Knauff skoru belirledi ve Eintracht Frankfurt, maçı 5-1 kazandı.

İlk haftayı eksi 4 averajla tamamlayan iki takımdan Atalanta 36. sırada, Galatasaray 35. sırada yer aldı. Atalanta, ilk maçında PSG'ye 4-0 mağlup olmuştu. Galatasaray attığı gol sebebiyle Atalanta'nın önünde bulunuyor.

Galatasaray'ın imdadına UEFA yetişti!

FENERBAHÇE DE ELİ BOŞ DÖNDÜ

Fenerbahçe ise dün akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibine konuk oldu. Sarı lacivertli takım da favori olarak çıktığı maçta istediğini bulamadı.

21. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu ağlara gönderen Dion Beljo, Zagreb'i öne geçirdi. Fenerbahçe 4 dakikada sonra, 25. dakikada Sebastian Szymanski ile skoru eşitledi.

İkinci devrenin 5. dakikasında eşitlik bozuldu. Beljo, 50. dakikada takımını yeniden üstünlüğe taşıdı. 90+5. dakikada ağları havalandıran Mounsef Bakrar skoru 3-1 getirdi.

Fenerbahçe ilk haftayı Strum Graz'la birlikte eksi 2 averajla tamamlanasına karşın, attığı gol nedeniyle 35. sırada tamamladı. Son sıradaki Strum Graz ise Midtjylland'a 2-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin bir yanı yaprak döküyor bir yanı bahar bahçe

ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Takımlarımızın ilk maçlarını puansız kapatması nedeniyle Türkiye'nin ülke puanında da değişiklik olmadı.

Türkiye 43 bin 600 puanla 9. sırada yer alıyor. Türkiye'yi 40 bin 500 puanla takip eden Çekya ise 10. sırada.

Bu sezon Türk takımları 2 bin 800 puan, Çekya kulüpleri 3 bin puan topladı.

UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde: