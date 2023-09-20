'Türk futbolu için hayırlı olsun' diyerek açıkladı. Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi kapanacak mı? Yeni teknik direktör kim olacak?

Bu soruların cevabının bugün belli olması beklenirken, Sabah'tan Murat Özbostan, aldığı bilgileri bugünkü köşesinde paylaştı.

Buna göre A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü İtalyan Vincenzo Montella oldu. Önce bu sabah TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'ya davet ettiği Stefan Kuntz ve avukatı ile görüşüp, sözleşmeyi feshedecek. Alman teknik adamın mukavelesi Haziran 2024'te bitiyordu. Dolayısıyla da Kuntz'un alacağı bir tazminat olacak.

Özbostan yazısına şöyle devam etti:

Bu konuda çok şey yazılıp çizildi. Federasyon yönetiminin gönlünün Almanya Milli Takımı'nda 15 yıl görev yapan ve Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Joachim Löw'de olduğunu duydum. Alman hoca ile irtibat da kuruldu, teklif yapıldı ama kendisi kabul etmedi. Olsaydı iyi bir seçim olacaktı. Her şeyden önce tartışma yapılacak bir hoca değil. Futbol kamuoyunun saygı duyup, önünde ceketini ilikleyeceği bir spor adamı. Geriye Abdulah Avcı ile Montella kaldı.

İki teknik adamla da federasyon anlaştı. Vincenzo Montella biliyorsunuz Adana Demirspor'da görev yaptı. Deprem zamanı bizimle birlikte acı çekti, insanlarımıza yardım elini uzattı. Çalışkan, oyuncularıyla ilişkisi kuvvetli olan bir teknik direktör. Her röportajında Türkiye'yi övdü. Adeta bir turizm elçisi gibi çalıştı. EURO 2032'yi de İtalya ile ortak yapmak için çalıştığımız düşünülürse İtalyan bir hocayı göreve getirmek mantıklı olur. Ayrıca Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nu 2017'de Milan'a transfer eden teknik adam. Beraber uyumlu bir şekilde çalışabilirler. Kariyeri de oldukça dolu ve başarılı. Tecrübeli bir isim.

Abdullah Avcı daha önce Milli Takım'da çalışmış bir teknik direktör.. Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıdı. Ülke futbolunu ve gelişen dünyayı takip eden bir hoca. TFF yönetimi içinde 'yabancı' diyen olsa da Abdullah Avcı'ya destek veren grup da var. Ama yabancı tercihi daha ağır bastı ve Montella'da karar kılındı. İtalyan teknik adamla Milli Takım, yeni bir macereya yelken açacak. Bu karar, Türkiye ve Milli Takımımız için hayırlı olsun.