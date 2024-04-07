Türk futbolunun geldiği son noktayı Sedat Kaya açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Türk futbolunun geldiği son noktayı Sedat Kaya açıkladı
Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı...

Fenerbahçe U-19 takımı kendi liginde lider.
Yaş ortalaması 18.4
Aralarında belki geleceğin yıldızları var.
Belki bazıları ileride milli forma giyip ulusal kahraman olacaklar.
Bu çocuklar bugün öğlen saatlerinde Giresunspor'u 4-1 yendiler.
Tüm takımlar Cumartesi oynarken, federasyon onları bugün oynattı.
Maçı bitirdiler, duşlarını alıp yönetimin talimatıyla Şanlı Urfa'ya gittiler.
Sahaya çıkar çıkmaz tribünlerden en aşağılık, en terbiyesiz, en ağza alınmayacak küfür lincine uğradılar.
Birkaç kendini bilmez değil, yüzlerce insanın toplu küfürüne maruz kaldılar.
Ne anaları kaldı, ne bacıları.
Hepsi daha çocuk.
Suçları yönetimin talimatıyla maça çıkmak.
Futbolumuzun getirildiği yer burası işte.
Bırakın hakem dövmeyi, sahaya girmeyi, maçtan çekilmeyi.
Bu ülkede çocuklara en ağır küfürler ediliyor.
Aşağılanıyor, yuhalanıyor, hakarete uğruyor.
Tüm bunlar futbolumuzu yönetenlerin gözü önünde yapılıyor.
Hangi ahlak, hangi vicdan, hangi insanlık bunu kabul edebilir.
Eden ruh hastasıdır.
Yazıklar olsun.

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