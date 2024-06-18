Türk füzeleri Gürcistan'ı parçaladı

Bugün bayramdı.

Dortmund'ta stat Türk doluydu.

Sanki evimizdeydik.

Üstelik teknik direktör Montella'nın yaş günüydü.

Kazanmak için tüm şartlar bizim lehimizeydi.

Kazanırsak çifte bayram yapacaktık.

Kazandık.

Süper futbolla ve iki muhteşem golle kazandık.

Maça kazanmak için çıktığımız daha ilk dakikadan belliydi.

İlk yarıda tüm istatistiklerde rakibe fark attık.

Oyuna tamamen hakimdik.

Arka arkaya saldırdık.

Sürekli gol aradık.

Süper pozisyonlarımız, fırsatlarımız vardı.

Montella santrfor sıkıntısından olacak ki, futbolcularımız uzaktan "şut atın" talimatı vermişti.

Kenan'la, Barış'la, Hakan'la yokladık.

Direkten dönen, direği sıyıran, kalecinin zor çıkardığı şutlarımız vardı.

Ve daha 25'inci dakikada Mert Müldür'ün muhteşem füzesiyle öne geçtik.

Süper bir goldü.

Euro 24'te bugüne kadar atılan en güzel gollerden biriydi.

Her şey yolunda gidiyordu.

Her şey istediğimiz gibiydi.

Ama biz ikinci golü ararken bir anlık hatadan gol yedik.

Olmaz.

Bu düzey bir turnuvada böyle bir hata yapılmaz.

Affetmezler.

Faturayı keserler.

Sağ kanatta Kochorashvili'yi boş bırakınca adam rahat rahat geldi, Mikautadze'ye tıngır mıngır golü attırdı.

Mikautadze topla buluştuğunda savunmamızda 5 futbolcumuz vardı.

Hepsi seyretti.

Neyse dedik, futbol hata oyunudur, sağlık olsun!

Bir tane daha atarız.

İkinci yarıya bu amaçla, yine istekti, yine hızlı, yine gol arayarak başladık.

Beklediğimiz o gol 66.dakikada altın çocuğumuz Arda Güler'den geldi.

Olağanüstü bir goldü.

İlk yarıda Mert Müldür'ün attığı golden daha iyisiydi.

Arda sağ kanatta Gürcistan yarı sahasından aldığı topla ilerledi, kaleye yaklaşık 25 metre yaklaştı, topun altına öyle bir vurdu ki, Gürcistan kalesinde tam da 90'a taktı.

Rüya gibi bir goldü.

Ardından son dakikada Kerem 3.golü atarak fişi çekti.

Sonuçta ikisi muhteşem 3 golle Gürcistan'ı yenip Euro 24'e galibiyetle başladık.

Ama maçın asıl skoru 4-1 hatta 5-1 olabilirdi.

Millilerimiz o kadar üstündü ki, maçta 8'si isabetli 22 şutumuz var.

Resmen bombardıman.

Tam 5 tane değerlendiremediğimiz gol pozisyonu var.

Topa hakim olmada, pas yüzdesinde, isabetli pasta, tüm istatistiklerde fark attık.

Bravo çocuklar.

Alkışlar bizim çocuklar.

Galibiyetle başlamak gerekiyordu, başladık.

İnanıyoruz.

Umutluyuz.

Bunun devamı gelecek.