Türk gezginin Japonya'da salatalık isyanı: "1 salatalık 3 dolar. Burayı meyveye boğmamız lazım"

Kaynak: Haber Merkezi
Türk gezginin Japonya'da salatalık isyanı: "1 salatalık 3 dolar. Burayı meyveye boğmamız lazım"
Japonya'da seyahat eden bir Türk gezgin, ülkedeki fiyatların yüksekliğine dikkat çekerek Ticaret Bakanlığı'na seslendi. Gezgin, bir tuzlanmış salatalığın 3 dolar olduğunu belirterek, Türkiye'nin meyve ihracatını artırması gerektiğini ifade etti.

Japonya'da seyahat eden Deniz Pehlivah isimli Türk gezgin, ülkenin yüksek yaşam maliyetine ve dolayısıyla fiyatlarına dikkat çekerek, Türkiye'nin meyve ihracatını artırması gerektiğini söyledi. Gezgin, Japonya'da bir tuzlanmış salatalığın 3 dolar olduğunu belirterek, Türkiye'nin tarım potansiyelinden daha fazla yararlanması gerektiğini vurguladı.

Türk gezgin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Japonya'da yaşadığı fiyat şokunu paylaştı ve Türkiye'nin tarım ürünlerini daha etkin bir şekilde pazarlaması gerektiğini dile getirdi. Gezgin, "Bir tuzlanmış salatalığı 3 dolara satıyorlar. Bizim salatalıkları, domatesleri beğenmeyip çöpe döküyorlar. Bizim çok büyük potansiyelimiz var, şu ülkeleri meyveye boğmamız lazım. Türkiye'de Bir şeyleri yanlış yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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