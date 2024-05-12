Türk gezginin Japonya'da salatalık isyanı: "1 salatalık 3 dolar. Burayı meyveye boğmamız lazım"

Japonya'da seyahat eden Deniz Pehlivah isimli Türk gezgin, ülkenin yüksek yaşam maliyetine ve dolayısıyla fiyatlarına dikkat çekerek, Türkiye'nin meyve ihracatını artırması gerektiğini söyledi. Gezgin, Japonya'da bir tuzlanmış salatalığın 3 dolar olduğunu belirterek, Türkiye'nin tarım potansiyelinden daha fazla yararlanması gerektiğini vurguladı.

Türk gezgin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Japonya'da yaşadığı fiyat şokunu paylaştı ve Türkiye'nin tarım ürünlerini daha etkin bir şekilde pazarlaması gerektiğini dile getirdi. Gezgin, "Bir tuzlanmış salatalığı 3 dolara satıyorlar. Bizim salatalıkları, domatesleri beğenmeyip çöpe döküyorlar. Bizim çok büyük potansiyelimiz var, şu ülkeleri meyveye boğmamız lazım. Türkiye'de Bir şeyleri yanlış yapıyoruz." ifadelerini kullandı.