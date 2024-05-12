Alışveriş yapan çift silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Alışveriş yapan çift silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü 1 yaralı
İstanbul Esenyurt'ta alışverişe çıkan çifte silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirirken eşi ise ağır yaralandı.

Olay akşam saat 19.00 sularında Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanında gerçekleşti.

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Aktarılanlara göre Murat D. ve Sema D. çifti alışveriş yapmak için bir dükkana girdi. Dükkanın önüne gelen bir adam ise çifte ateş edip kaçtı. Karı koca kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı ile dükkana polis ve sağlık ekipleri gönderildi Sağlık ekipleri, ağır yaralı Murat D. ve Sema D.'yi hastaneye yetiştirdi. Sema D. hastanede yapılan tüm uğraşlara karşın yaşamını kaybederken, Murat D.'nin ise yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Emniyet ekipleri ise kaçan saldırganın peşine düştü.

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