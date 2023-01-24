THY'nin Berlin'e yarın yapacağı bazı seferlere grev engeli

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, yarın İstanbul Havalimanı'ndan Berlin'e yapacağı TK1721, TK1723, TK1725, TK1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.

Ayrıca Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı TK7728 sefer sayılı Berlin uçuşu da karşılıklı olarak iptal etti.