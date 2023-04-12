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THY'den depremzedelere yönelik kabin memuru alım ilanı

Türk Hava Yollarının (THY), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yönelik başlattığı kabin memuru alım ilanına başvurular 27 Nisan'da sona erecek.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 15:24
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Türk Hava Yolları'ndan depremzedelere yönelik kabin memuru alım ilanı

THY'den depremzedelere yönelik kabin memuru alım ilanı
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THY'nin "kariyer.thy.com" uzantılı internet portalında yayınlanan ilanda yer alan açıklamada, şirketin, Türkiye'nin yaşadığı büyük felaketin ardından her bir vatandaşın acısını derinden hissettiği belirtildi.

Depremlerden etkilenen vatandaşlara kabin memuru olarak görev yapma imkanı verecek "afetzede ilanına" başvurularak, THY ailesinin bir parçası olunabileceği aktarılan açıklamada, başvuruların genel şartları ise şöyle sıralandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak. 1 Ocak 1988 ve 31 Aralık 2003 arasında doğmuş olmak. En az lise mezunu olmak. İngilizce bilmek. Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak."

İlana, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremlerden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuruların 27 Nisan Perşembe günü saat 16.00'a kadar alınacağı ilana ilişkin detaylı bilgilere "https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/" adresinden ulaşılabilir.

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