THY kabin memuru ve pilot alımı başvuruları ne zaman? THY kabin memuru alımı ne zaman?

Türk Hava Yolları THY kabin memuru ve pilot alımı yapacak. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi THY’nin işe alım şartlarına ilişkin, 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru ve 1200 yeni pilot alacaklarını ifade etti. Peki, THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman? THY kabin memuru alımı başvuruları şartlar neler?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu"nda konuşan Bilal Ekşi, THY'nin başarılarına dikkati çekerek, şirketin yüksekten uçmaya devam edeceğini söyledi.

Bilal Ekşi, "2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz" Şeklinde konuştu.

THY KABİN MEMURU ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türk Hava Yolları THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni yılda 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapılacağını açıkladı. THY 2 bin 600 kabin memuru alımının 2023 Ocak ayında yapılması bekleniyor.

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

- 01/01/1984 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

- En az lise mezunu olmak

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

- Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

THY KABİN MEMURU FİZİKİ KOŞULLARI NELER?

- Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

- Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)