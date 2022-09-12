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Türk hekime büyük onur

Doç. Dr. Taha Özyürek, endodonti alanının zirvesi olarak kabul gören 'Dünya Endodonti Zirvesi'nde gerçekleştireceği sunum ve konuşmayla dünyanın dört bir yanındaki hekimlere hitap edeceği bildirildi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 17:16
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Türk hekime büyük onur

Türk hekime büyük onur
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İHA’nın haberine göre; Türkiye, ağız-diş sağlığı alanında gerek hekimleri ile gerekse de malzeme üretim potansiyeli ve kalitesi ile dünya liderliğine oynadığı vurgulandı.

Stanford Üniversitesi’nin 22 bilimsel alanı ve 176 alt bilim dalını sınıflandırdığı ‘dünyanın en etkili bilim adamları’ listesinde yer alan ve Danışma Endodonti Uzmanı Doç. Dr. Taha Özyürek, 9-12 Kasım tarihleri arasında Şili'de düzenlenecek Dünya Endodonti Zirvesi'nde dünyanın dört bir yanından gelecek hekimlere yeni tedavi yöntemlerini aktaracağı ifade edildi.

“TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM”

Konuyla ilgili açıklama yapan Taha Özyürek, “Dünya Endodonti Zirvesi, ağız ve diş sağlığında dünyanın buluşma noktası olarak kabul görüyor. Burada dünyanın dört bir yanından gelen hekimlere ve sektör paydaşlarına diş tedavilerinde geliştirdiğimiz yeni yöntemleri aktaracağım. Hem şahsım hem de hekim camiamız adına gururluyum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim” ifadelerini kullandı.

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