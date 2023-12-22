Türk holding dünya devini satın aldı. Bomba etkisi yaptı 2,2 milyar lira ödeyecek

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Türk holding dünya devini satın aldı. Bomba etkisi yaptı 2,2 milyar lira ödeyecek
Türk holding ASKO, Kanada’nın dev traktör ve tarım ekipmanları üreticisi Bühler Endüstri’nin çoğunluk hissesini satın aldı. ASKO bu anlaşma için 2,2 milyar lira ödedi. Paranın 1,3 milyar lirası hissedarlara ödenecek.

Bloomberg’in bildirdiğine göre, ASKO, traktör ve tarım ekipmanları üreticisi Bühler Endüstri’nin çoğunluk hissesini satın aldı. ASKO bu anlaşma için 2,2 milyar lira ödedi. Bunun 1,3 milyar lirası hissedarlara, geri kalanı ise borç ve masraflara gidecek.

Anlaşma sonucunda, Bühler Endüstri’nin yüzde 96,7’si ASKO Holding’in eline geçecek. ASKO Holding Başkanı Sami Konukoğlu, “Kanada merkezli, dünyanın önde gelen traktör ve tarım ekipmanları markaları olan VERSATILE ve Farm King’i ASKO ailemize kattık. Toprak, metal, inovasyon ve teknoloji alanlarında yatırımlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bühler Endüstri, ASKO ile yaptığı anlaşmanın şirketin tarım makinaları alanındaki liderliğini artıracağını duyurdu. Bühler Endüstri Operasyon Direktörü Grant Adolph, çiftçi ve bayilerine kaliteli traktörler sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Adolph, “ASKO Holding’in tarım ekipmanları sektörüne olan ilgi ve katkısı, şirketimizin büyümesi ve yenilikçiliği için çok değerli. VERSATILE ve Farm King markalarımız ASKO ile işbirliği yapmaktan memnun” dedi.

VERSATILE, 170 ila 620 beygir arasında değişen geniş bir traktör yelpazesine sahip. Farm King ise tarım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çeşitli aletler üretiyor.

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