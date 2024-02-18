Türk İHA'larının Ukrayna'ya satışı engellendi. Yunanistan Güney Kıbrıs ve Fransa veto etti

Tuncay Özülü
Türk İHA'larının Ukrayna'ya satışı engellendi. Yunanistan Güney Kıbrıs ve Fransa veto etti
Yunan eKathimerini gazetesine göre Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa; Avrupa fonlarıyla satın alınacak Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçları ve top mermilerinin Ukrayna'ya tedarikine yönelik finansmanı engelledi.

Yunan Kathimerini Gazetesi, Bayraktarlara ait İHA'ların Ukrayna'ya satışının engellendiğini duyurdu.

Gazetede yer alan haberde Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa'nın, Avrupa fonlarıyla satın alınacak Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçları ve top mermilerinin Ukrayna'ya tedarikine yönelik finansmanı engellediği bildirildi.

Kathimerini, Avrupa Birliği Siyasi ve Güvenlik Komitesi'nin geçen hafta başında yaptığı toplantıda üç ülkenin, üye devletlerin çoğunluğunun desteğini almış gibi görünen öneriyi veto ederek karşı olduklarını beyan ettiğini açıkladı.

Brüksel'deki diplomatik bir kaynağa göre, Yunanistan ve Kıbrıs'ın AB'deki daimi delegasyonları, bir süredir Türkiye'den büyük bir siparişin hazırlandığı ve bunun Ukrayna'nın acil ihtiyaçları için ayrılan AB parasıyla finanse edileceğine dair işaretler taşıyordu.

Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa’nın daimi temsilcilerinin hızlı bir şekilde satışa ilişkin prosedürü bloke ettiği duyuruldu.

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