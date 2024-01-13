Türk insanının her öğün yediği besindeki büyük tehlike. 1 senede 10 yıl yaşlandırıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Türk insanının her öğün yediği besindeki büyük tehlike. 1 senede 10 yıl yaşlandırıyor
Her gün milyonlarca insan tarafından tüketiliyor. Fakat sevilerek yenen bu besin devamlı yorgunluğa ve halsiz hissetmeye neden oluyor. Üstelik kronik hastalıklarda davetiye çıkartıyor.

Son yıllarda birçok kişi ekmek tüketimini azalttı. Öte yandan karbonhidrat içermeyen diyetleri de eskiye göre daha çok rağbet görüyor.

İnsanların un bazlı ürünleri tüketmeyi bıraktıktan sonra hayatlarındaki olumlumlu değişimlere dair birçok bilgi var.

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Ekmek tüketmeyenlerin cildi daha sağlıklı oluyor, daha kolay kilo veriyor ve daha enerjik oluyorlar. Gelin beraber ekmeğin vücudunuzdaki etkilerini inceleyelim.

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BEYAZ EKMEK VE ESMER EKMEK

Tam buğday ekmeği, çavdar veya tam buğday unundan yapılan ekmekler sağlık açısından yaralıdır. Lakin konu beyaz ekmek olunca sonuçlar pekte iyi değil.

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CİLT SORUNLARI

Ciltte oluşan aknelere çoğunlukla ekmeğin içerisinde bulunan gluten sebebiyet veriyor. Vücut gluteni salgılayamaz, bu nedenle bağırsak hasarına da neden olur.

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SİNDİRİM SORUNLARI

Gluten, yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden ötürü farklı sindirim sorunlarına sebebiyet verebilir. Tam tahıllı ekmek; önemli bir element olan lif içerirken, un ürünlerinde bu bulunmamaktardır.

Günde 5-6 dilim tam tahıllı ekmek, günlük normu karşılamaya yetecek kadar lif sağlar. Meyve ve sebze yiyerek bu normu elde etmek istiyorsanız, 14 elma, 21 havuç, 25 domates veya yaklaşık 5 adet salatalık tüketmelisiniz.

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OBEZİTEYE YOL AÇAR

Ekmek tüketmeyi sonlandıranların %70'inden fazlası ilk 2 hafta içinde kilo verir. Orta boy bir dilim ekmek 0,6 gram lif içerir ve diğer bileşenler vücut yağına dönüşür. Ekmeğin glisemik indeksi çikolatadan bile daha fazladır.

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Hamur işlerinde bulunan nişasta, sindirim sisteminde parçalanarak kan dolaşımına giren glikoza dönüşür. Bu da kısa sürede acıkmanıza sebep olacağı anlamına gelir.

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Ekmek yemenin zararları, tüketilen miktar, tip ve bireysel sağlık durumu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Fakat genel anlamda, aşırı miktarda rafine edilmiş beyaz un içeren ekmek türleri, bazı sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. İşte ekmek tüketiminin potansiyel zararları:

YÜKSEK GLİSEMİK İNDEKS:

Beyaz ekmek gibi rafine edilmiş undan yapılan ekmekler, yüksek glisemik indekse sahip olabilir. Bu, kan şekerinin hızla yükselip düşmesine neden olur, bu da enerji dalgalanmalarına ve açlık hissinin hızla geri gelmesine yol açabilir.

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ŞEKER VE YAĞ İÇERİĞİ:

Bazı ekmek türleri, özellikle hazır marketlerde satılan paketlenmiş ekmekler, içerisinde yüksek miktarda şeker ve katı yağ barındırır. Bu da kilo artışına neden olur ve kilo kontrolü üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

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GLUTEN HASSASİYETİ VE ÇÖLYAK HASTALIĞI

Buğday, arpa ve çavdar gibi tahılların içindeki gluten, bazı insanlar için sorun teşkil edebilir. Gluten hassasiyeti veya çölyak hastalığına sahip bireyler, gluten içeren ekmekleri tüketmeleri durumunda sindirim problemleri ve diğer sağlık sorunları ile karşılaşabilir.

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BAZI DİYETLER İÇİN UYGUN DEĞİL

Bazı diyetler, özellikle düşük karbonhidratlı diyetler, ekmek tüketimini sınırlayabilir veya ortadan kaldırabilir. Bu tür diyetlere uyan bireyler için ekmek tüketimi kısıtlanabilir.

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