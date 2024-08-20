TÜRK-İŞ Ankara'da Türkiye'nin en büyük mitingini yapacak. Sendikalar 'geçinemiyoruz' diyerek sokağa çıktı

TÜRK-İŞ, enflasyonun yükselmesiyle birlikte düşen maaşlar için ses yükseltmeye devam ediyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu.

Atalay, "Meclis açıldıktan sonra Türkiye'de en büyük mitingi yapacağız" ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET ŞAŞIRMA SABRIMIZI TAŞIRMA”

“30 senedir böyle ekonomik sıkıntı görmedim” diyen Atalay, “Sendika başkanları ailesi gibi çocuğu gibi kardeşi gibi temsil etmediği işçiyi savunmazsa iki yakası bir araya gelmez. Onun için biz bu ülkede öyle siyasetçiler öyle bürokratlar var ki burnu düşse almaya tenezzül etmiyor. Kibir, insanlara tepeden bakma adamın ömrünü bitirir ömrünü, kimseye kalmıyor. Onun için akılla hareket etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Atalay konuşurken, hükümet, "Hükümet şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları eşliğinde protesto edildi.

"HER ŞEYİN FİYATI 2 KATINA ÇIKARKEN, İŞÇİNİN, EMEKLİNİN, YOKSULUN GELİRİ YERİNDE SAYDI"

Daha sonra basın bildirisini okuyan TÜRK-İŞ Ankara İl temsilsi Nihat Zengin, şunları kaydetti:

"Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, güvencesiz çalıştırma ve kayıt dışı istihdam gibi sorunlar, başta işçiler olmak üzere, toplumun büyük bölümünün yaşam şartlarını ağırlaştırmaktadır. Yani mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Bugün burada, yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve bir an önce harekete geçilmesi için uyarıda bulunmak amacıyla toplandık. İşçinin, yoksulun dayanacak gücü kalmadı. Büyükşehirlerde ev kiraları ortalama 15 bin liranın üzerine çıktı. İnsanlar, yüksek kiralar sebebiyle, sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor. Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa her şeye her gün zam gelmeye devam ediyor. Geçen ay elektrik, bu ay da doğalgaza yüzde 38 zam geldi. Önümüzdeki ay okullar açılacak. Eğitim masrafları altından kalkılamaz bir hal aldı. Analar, babalar 'çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz' diyor. İşçiler çocuklarının eğitim masraflarını şimdiden kara kara düşünüyor. Yılbaşından günümüze kadar iğneden ipliğe her şeyin fiyatı 2 katına çıkarken, işçinin emeklinin, yoksulun geliri yerinde saydı" dedi.

"YAŞANAN ENFLASYON İLE AÇIKLANAN ENFLASYON ARASINDA UÇURUM FARK VARDIR"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına tepki gösteren Zengin, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Açıklanan enflasyon oranlarının kabul edilebilir bir yanı yoktur. Yaşanan enflasyon ile açıklanan enflasyon arasında uçurum fark vardır. İşçilere, emeklilere yapılan düşük zamlar, her geçen gün yoksulu daha da yoksul hale getirmektedir. İşçinin alım gücü hızla düşmektedir. İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde gelir adaleti hızla bozulmaktadır. Türkiye, gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa'da birinci, dünyada 28. sıradadır. Gerçek enflasyon oranları açıklanmazsa bu eşitsizlik daha da artacaktır. Enflasyonun yükselmesinde hiçbir sorumluluğu olmayan işçilerin enflasyonu düşürmek için de fedakârlık etmesi beklenmemelidir. Bu nedenle Tasarruf Tedbirleri Genelgesiyle çalışanın servis ve diğer haklarının kaldırılması kabul edilemez. Servis ve diğer haklar toplu iş sözleşmesi ile elde edilmiş kazanımlardır. Bunun genelgeyle ortadan kaldırılması, başta Anayasa'nın ilgili hükümleri olmak üzere, ILO normlarına ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Tasarruf, çalışanın servis ve diğer haklarının elinden alınarak değil kamuda ki israfın engellemesi ile sağlanmalıdır.

İşçiler enflasyonun nedeni değil, mağdurudur. Enflasyonun bir an önce gerçek oranlarıyla açıklanması için gerekli adımlar atılmalıdır.

"GELİR VERGİSİ BASAMAK VE ORANLARI ACİLEN GÜNCELLENMELİ"

Ülkemizde gelir adaletini sağlamak için vergi sistemindeki adaletin sağlanması gerekmektedir. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak servet elde edenler, Topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemelidir. Çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınmalıdır. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Ücretliler için düzenlenen gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 2024 yılı için 110 bin TL olarak belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda yılın son aylarına kadar ikinci vergi dilimine girmeyen birçok işçi, günümüzde Mart ayında ikinci vergi dilimine girmektedir. Yılda fazladan bir buçuk aylık ücretini vergi olarak ödemektedir. Gelir vergisi tarifesi ilk basamağı, geçmiş yıllarda olduğu gibi, brüt asgari ücretin 12 katından az olmamalıdır. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. İşçiler hem kaynaktan kesilen doğrudan vergi hem de harcamalar yoluyla dolaylı vergi ödemektedir. İşçiler üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergiler azaltılmalıdır. Gelir vergisi oranı bütün işçiler için yüzde 15'de sabitlenmelidir. İşçilerin sosyal haklarından vergi kesilmemelidir."