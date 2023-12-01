Türk-İş asgari ücret için yeni teklifini açıkladı

Türk-İş Kocaeli Şube Başkanı Ali Bostan, asgari ücretin belirleneceği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, işçi kesiminin beklentilerini dile getirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk-İş asgari ücret için yeni teklifini açıkladı

Bostan, asgari ücretin 17 bin ile 18 bin TL arasında olması gerektiğini söyledi.

Asgari ücret toplantısı yaklaşıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için toplantılarını sürdürüyor. Komisyonun son toplantısı 28 Aralık’ta yapılacak. Bu toplantıda asgari ücretin net tutarı açıklanacak.

İşçi kesimi adil bir ücret istiyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Şube Başkanı Ali Bostan, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, asgari ücret ile ilgili kamuoyunda beklentinin 17 bin lira ve 18 bin lira bandında olduğunu belirtti. Bostan, işçi kesiminin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla asgari ücretin bu seviyelere çıkarılmasının önemine vurgu yaptı. Bostan, ekonomik şartlar ve enflasyon oranlarının da göz önünde bulundurularak adil bir ücret belirlenmesi gerektiğini söyledi.

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