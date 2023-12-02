Erdoğan’dan asgari ücrete zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Zam kararının tüm tarafları mağdur etmeden alınmasının amaçlandığını belirten Erdoğan, yılda tek zam yapılacağını söyledi.

Dubai’de düzenlenen Dünya İklim Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.

BİR KEZ VERİLECEK ZAMLA BU İŞ BİTER

Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz. Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız."