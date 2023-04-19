TÜRK-İŞ Başkanı'ndan gazeteciye: Benim yeni işe giren çaycı senden 5 bin lira fazla maaş alır

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren 2023-2024 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüne ilişkin 17 Nisan Pazartesi günü TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.

ANKA’nın aktardığına göre; Atalay, konuşmasının bir kısmında ismini paylaşmadığı bir gazeteci ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

“BENİM YENİ İŞE GİREN ÇAYCI SENDEN 5 BİN LİRA FAZLA MAAŞ ALIR”

Atalay’ın açıklaması şu şekilde:

“Dün gazetecinin biri yazıyor, size de söyleyeyim bu manayla yazmış. ‘TÜRK-İŞ’in önü kapalı’; O gazeteciye sordum, 13 yıllık gazeteci… Dedim, ‘Benim yeni işe giren çay getiren, senin aldığından 5 bin lira fazla maaş alır. Evvela sizin oradaki ücretleri düzeltmemiz lazım’, sizin orası dahil dedim ki; ‘Sizin orada 15 yıllık gazeteci, üniversite mezunu sizin aldığınız maaştan, yeni işe girecek adamım beş bin lira fazla maaş alır’. Az mı çok mu değil, gene az. Ama tabloyu anla diye anlattım. Bu rakamlar benim önümde. Ne alıyorlar ben onları görüyorum. Burada biz yanlış yapmıyoruz. Birinci görevimiz, işçinin masasına bir zeytin daha koymak, işçinin dediğini yapmak. İşçinin yüzde 99’u memnunsa yüzde 1’i kusura bakmasın. Ben yüzde 100 alsam da bir grup var memnun olmayacak, ben bunu biliyorum.”