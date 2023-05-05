Türk kahve pek çok insanın her gün tükettiği vazgeçilmez bir içecektir. Türk kahvesinin pişirmesinde ise dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Peki, Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi pişirmenin püf noktaları neler?

Türk kahvesi geleneksel içeceklerimizden biridir. Türk kahvesini kıvamında ve köpüklü yapmak için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, Türk kahvesi nasıl pişirilir?

TÜRK KAHVESİ NASIL PİŞİRİLİR?

Keyifli bir Türk kahvesi içmek için öncelikle kahveyi taze tutmanız ve kendi kokusunu muhafaza etmeniz gerektiğini unutmayın. Hava almayacak şekilde tamamen kapalı bir kap kullanmak ve nemden uzak tutmak kahvenizi korumanızı sağlayacaktır.

Musluk suyuyla yapılan Türk kahvesi, hazır şişe su ya da arıtılmış su ile yapılan kadar yumuşak içimli olmayacaktır. Daha fazla köpük için kahveyi soğuk suyla yapabilirsiniz.

Sade, orta ya da şekerli kahvenizi ocağa koymadan önce 30 saniye kadar karıştırmak size daha yumuşak bir içim sağlayacaktır. Ocağa koyduktan sonra kahvenizi tekrar karıştırmayın.

Mükemmel bir Türk kahvesi için ısıyı iyi iletme özelliğine sahip bakır cezve tercih edebilirsiniz. Şartlar uygunsa közde pişirmek de ekstra lezzet katacaktır. Son olarak kahvenizi her zaman kısık ateşte pişirin.

Orta şekerli kahve için kahve miktarının yarısı kadar, şekerli kahve için kahve miktarı kadar ve bol şekerli kahve için kahve miktarından biraz daha fazla şeker kullanabilirsiniz.

Türk kahvesi yapmaya yeni başlayanların en sık yaptığı yanlışlardan biri kahveyi iyice kaynatana kadar ocaktan almamaktır. Türk kahvesi kabarmaya başladığı anda ocaktan alınmalıdır.