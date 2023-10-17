Türk kahvesine ekleyince zayıflatan formül ortaya çıktı. 1 kaşık atmak yeterli

Türk kahvesine tarçın eklendiğinde insanları zayıflatacağının ortaya çıkması dikkat çekti. Tarçını Türk kahvesine 1 kaşık atmanın yeterli olacağını altı çizildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk kahvesine ekleyince zayıflatan formül ortaya çıktı. 1 kaşık atmak yeterli

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Türk kahvesine eklediğiniz tarçın, kilo verme sürecine katkı sağlayabilir. Tarçın, metabolizmayı hızlandırır, tokluk hissi yaratır ve kan şekeri dalgalanmalarını dengeleyebilir. Ayrıca antioksidanlar bakımından zengindir ve sağlığa birçok fayda sağlar.

Sabahları Türk kahvenize bir miktar tarçın eklemek enerji verici olabilir.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yaygınlaşan soğuk algınlığı, bronşit veya grip gibi hastalıklarda faydalı olacağının altı çizildi.

Uzmanlar, özellikle kadınların tarçın tüketmesi gerektiğinin altını çizdi.

2-001.jpg

Tarçın, vücuttaki insülini dengeli bir hale getirerek kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçeceği biliniyor.

Besin değeri oldukça yüksek olan tarçının yalnızca 1 kaşığında 4 gram lif bulunuyor.

Tarçın, vücudun bir günde alması gereken vitaminleri miktarlarını yeterince karşılayabilir.

Türk kahvesini şekersiz tüketemeyenler bir de tarçınla denesin. Tarçın tek başına acı bir tat verse de kahveye eklediğinizde tadının değiştiğini fark edersiniz. Bu sayede hem daha lezzetli bir kahve hem de kilo vermeye yarayacak bir formül elde etmiş olacaksınız.

Türk kahvesi ve tarçının zayıflatan faydalı etkilerinden yararlanmak için tercihe bağlı olarak toz veya çubuk tarçın kullanabilirsiniz. Kahvenizi hazırlarken içine bir miktar tarçın ekleyebilirsiniz.

Tarçın tüketiminin sağlığa olan faydaları, çeşitli araştırmalarla da kanıtlanmış durumda. Yapılan araştırmalar, özellikle kalp rahatsızlıklarının önüne geçebildiğini ve anti-kanser özellikler taşıdığını gösteriyor.

1-001.jpg

tarcinli-turk-kahvesi-tarifi-tacinli-turk-kahvesi-hazirlanisi-kahvekafe-net.jpg

Türk kahvesi ve tarçın karışımını sabah uyandıktan sonra içtiğinizde güne çok daha enerjik başlayabilirsiniz. İkilinin içindeki maddelerin birleşmesiyle tam bir enerji depolama içeceği oluşur.

İlgili Haberler
Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi pişirmenin püf noktaları neler?
Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi pişirmenin püf noktaları neler?
Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir? Türk kahvesinin faydaları neler?
Öne Çıkanlar
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ağzının payını vermek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzının payını vermek deyiminin anlamı nedir?
Jennifer Lopez kızıyla bitpazarında görüntülendi Magazin
Jennifer Lopez kızıyla bitpazarında görüntülendi
Adana’da denizde hortum oluştu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi Gündem
Adana’da denizde hortum oluştu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi
Türk mitolojisinde Cemre Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Cemre
İYİ Parti’den Sinan Aygün açıklaması. Ankara adayı olacağı iddia edilmişti Siyaset
İYİ Parti’den Sinan Aygün açıklaması. Ankara adayı olacağı iddia edilmişti
Dünyanın en çirkin kadını seçildi! Görenler bir daha bakamıyor Tarih - Mitoloji
Dünyanın en çirkin kadını seçildi! Görenler bir daha bakamıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor Kültür Sanat
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor