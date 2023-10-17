Türk kahvesine ekleyince zayıflatan formül ortaya çıktı. 1 kaşık atmak yeterli

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Türk kahvesine eklediğiniz tarçın, kilo verme sürecine katkı sağlayabilir. Tarçın, metabolizmayı hızlandırır, tokluk hissi yaratır ve kan şekeri dalgalanmalarını dengeleyebilir. Ayrıca antioksidanlar bakımından zengindir ve sağlığa birçok fayda sağlar.

Sabahları Türk kahvenize bir miktar tarçın eklemek enerji verici olabilir.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yaygınlaşan soğuk algınlığı, bronşit veya grip gibi hastalıklarda faydalı olacağının altı çizildi.

Uzmanlar, özellikle kadınların tarçın tüketmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tarçın, vücuttaki insülini dengeli bir hale getirerek kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçeceği biliniyor.

Besin değeri oldukça yüksek olan tarçının yalnızca 1 kaşığında 4 gram lif bulunuyor.

Tarçın, vücudun bir günde alması gereken vitaminleri miktarlarını yeterince karşılayabilir.

Türk kahvesini şekersiz tüketemeyenler bir de tarçınla denesin. Tarçın tek başına acı bir tat verse de kahveye eklediğinizde tadının değiştiğini fark edersiniz. Bu sayede hem daha lezzetli bir kahve hem de kilo vermeye yarayacak bir formül elde etmiş olacaksınız.

Türk kahvesi ve tarçının zayıflatan faydalı etkilerinden yararlanmak için tercihe bağlı olarak toz veya çubuk tarçın kullanabilirsiniz. Kahvenizi hazırlarken içine bir miktar tarçın ekleyebilirsiniz.

Tarçın tüketiminin sağlığa olan faydaları, çeşitli araştırmalarla da kanıtlanmış durumda. Yapılan araştırmalar, özellikle kalp rahatsızlıklarının önüne geçebildiğini ve anti-kanser özellikler taşıdığını gösteriyor.

Türk kahvesi ve tarçın karışımını sabah uyandıktan sonra içtiğinizde güne çok daha enerjik başlayabilirsiniz. İkilinin içindeki maddelerin birleşmesiyle tam bir enerji depolama içeceği oluşur.