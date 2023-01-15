Türk kahvesi gerek pişirilme yöntemi gerekse de sunumuyla kendine has bir kültür oluşturmuştur. Türk kahvesi kendine özel cezvelerde pişirildikten sonra sunumunda yanında mutlaka su ikram edilir. Peki, Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir? Türk kahvesinin faydaları neler?

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Türk kahvesinin tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Tadıyla herkesin damağında şölen yaratan bu lezzet, yanında su ve lokum eşliğinde ise kendine has bir sunum oluşturuyor. Peki, Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

TÜRK KAHVESİNİN YANINDA NEDEN SU İKRAM EDİLİR?

Bilimsel olarak konuya dair açıklamalar yapacak olursak, kahvenin içerisinde çok yüksek derecede oksalat bulunur. Oksalat dediğimiz bu küçük moleküller ise, böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir. Hatta bu taşların %75'i oksalat ile oluşur.

Oksalat birçok besinde bulunur ancak bu oran kahvede biraz daha fazladır. İşte kahvenin yanında eşlik eden su oksalatın böbreklerden atılmasına yardımcı olur. Bundan dolayı Türk kahvesiyle birlikte su tüketmek, vücut sağlığı için oldukça önemli.

Bununla beraber, kahve içmeye başlamadan önce birkaç yudum su içmek, ağzın içini temizleyerek, başka tatların yok olmasını sağlar

İşte bunun sonucunda da kahvenin lezzetini daha iyi bir şekilde almanıza yardımcı olur.

Kahve içtikten sonra su içmek, kahvenin acı olan tadını yumuşatır, ağızda kalan telveleri yok eder.

Osmanlı döneminde Türk kahvesi, önemli bir yere sahip. O zamanlar evlere gelen misafirlere Türk kahvesi yapar, yanında su eşliğinde ikram ederlermiş. Gelen misafir, kahvenin yanındaki suyu kahveden önce içerse, misafirin acıktığını gösterirmiş. Fakat suyu kahve bittikten sonra tüketirse tok olduğunu gösterirmiş. Yani misafir çekindiği için karnının aç olduğunu söyleyemez, direkt vücut diliyle belli edermiş.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI NELER?

Yapılan araştırmalar, Türk kahvesinin, Alzheimer, Parkinson, bunama gibi birçok nörolojik durumu önleyebileceğini ortaya koydu. Hatta bu araştırmalar sonucu, kahvenin ruh halini, hafızayı ve bilişsel işlevleri geliştirdiği ortaya çıktı.

Türk kahvesinin, başta diyabet ve kalp hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucu günde en az bir fincan Türk kahvesi tüketenlerin, kahve tüketmeyenlere göre tip 2 diyabet geliştirme riskinin yüzde 12 daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Düzenli kafein tüketimi, yağ hücrelerini parçalar. Bunun sonucunda ise kolaylıkla kilo vermeye başlarsınız.

Aynı zamanda Türk kahvesi metabolizmayı ve vücudun yağ yakma mekanizmasını hızlandıran adrenalin hormonlarını salgılayarak kalp ve dolaşım sistemini uyarır.