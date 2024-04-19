Türk Kalp Vakfı’nın sloganı ‘İyi Kalpler İçin Hep Birlikte’

Kaynak: Haber Merkezi
Türk Kalp Vakfı’nın sloganı ‘İyi Kalpler İçin Hep Birlikte’
Ülkemizde 49 yıldır kalp sağlığı konusunda halkı bilinçlendirici önemli faaliyetlerde bulunan Türk Kalp Vakfı’nın bu yıl 36’ncısını düzenleyeceği Kalp Haftası’nın resmî açılışı yapıldı. Bu yılki sloganı ‘İyi Kalpler İçin Hep Birlikte’ olarak belirlenen hafta, çeşitli etkinliklerle Mayıs’ın ortasına kadar sürecek.

Haber: Faruk Malik

Halkın kalp sağlığı ile ilgili bilgi, bilinç ve farkındalıklarının arttırılması çalışmaları kapsamında, bu yılki sloganı “İyi Kalpler İçin Hep Birlikte” olan 36. Kalp Haftası etkinliklerinin kamuoyu ile paylaşılacağı resmî açılış töreni yapıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun da katılımlarıyla gerçekleşen “36. Kalp Haftası Resmî Açılış Töreni”nin açılış konuşmasını yapan Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven; “Kalp sağlığı ile ilgili bilgi, bilinç ve farkındalık çalışmalarımız kapsamında, konferanslar, okul etkinlikleri, sportif etkinlikler gibi halkın direkt katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlikler yanında aynı zamanda yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığıyla da dijital olarak yaptığımız çalışmalarla halkımıza mesajlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz.

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Bu kapsamda Türk Kalp Vakfı olarak, kalp damar hastalıklarından ölümlerin asgariye indirilmesi yolunda insanlarımızı motive etme, bilinçlendirme ve uyarma görevini, 49 yıldır ulusal ve uluslararası alanlarda çok etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Kalp Haftaları; vakfımızın ‘Kalp damar hastalıklarına karşı farkındalık oluşturma’ çalışmalarının başında gelen, devlet takviminde de yer alan her yıl bir dizi etkinliğin yapıldığı önemli bir sağlık organizasyonudur. Bu yılki sloganımız “İyi Kalpler İçin Hep Birlikte” olan 36. Kalp Haftası etkinlikleri ile kalbimizi hatırlayıp, ona iyi bakmamız gerektiğini bir kez daha anlatmaya ve hatırlatmaya çalışıyoruz” dedi. Vakfın kalp damar hastalıklarına farkındalık oluşturan faaliyetlerine destek verenlere teşekkür eden Kenan Güven, Mayıs ayı ortasına kadar sürecek kalp haftası boyunca, farkındalık oluşturmak ve bu önemli sağlık sorununa yer vermek için organize ettikleri örnek çalışmalarla halkı bilgilendirerek bilinçlendirmeye çalışacaklarını belirtti.

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Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, vakıf çalışmalarına katkı sağlayan Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Gülsevim Çeliker’e teşekkür plaketi verdi. Açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da iştirak etti.

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