Kalp sağlığına dikkat! Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

Kalp sağlığına dikkat edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara neden olabileceği biliniyor. Bu süreçte uzmanlarda hayat kurtaran öneriler geldi.

Prof. Dr. Mustafa Çetin, düzenli sağlık kontrolünün kalp sağlığı için önemini vurguladı.

Kalp hastalıkları hakkında konuşan Prof. Dr. Çetin, şu uyarılarda bulundu:

“Kalp hastalıkları, ülkemizde ve dünyada ölüm sebepleri arasında başı çekmektedir. Kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin artışı, bu konuda daha fazla farkındalık yaratmamız gerektiğini göstermektedir.”

Prof. Dr. Çetin, kalp hastalıkları risk faktörleri olarak kadınlarda 55 yaş ve üzeri, erkeklerde 45 yaş ve üzeri, ailede kalp hastalığı geçmişi, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, hareketsiz yaşam tarzı, depresyon, diyabet, obezite, stres ve erken menopozu sıraladı.

Doç. Dr. Ahmet Arnaz ise kalp hastalıklarından korunma yollarını şöyle sıraladı:

- Sigara kullanmaktan kaçının.

- Yüksek tansiyon, kolesterol ve diyabet gibi sağlık sorunlarınızı kontrol altında tutun.

- Haftada birkaç gün, günde en az 30 dakika egzersiz yapın.

- Tuz ve doymuş yağ oranı düşük bir diyet uygulayın.

- Sağlıklı bir kiloda kalın.

- Stresi azaltın ve yönetin.

- İyi bir hijyen pratiği edinin.

En yaygın kalp ve damar hastalıkları ise şunlardır:

- Koroner arter hastalığı: Kalbi besleyen damarların daralması veya tıkanması

- Kalp ritmi sorunları (aritmiler)

- Doğuştan kalp kusurları

- Kalp kapak hastalığı

- Kalp kası hastalığı

- Kalp enfeksiyonu.

KALP SAĞLIĞI İÇİN BU BESİNLERDN UZAK DURUN!

Sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe, dil vb),

Kabuklu deniz hayvanları (karides, midye, kalamar vb),

Tam yağlı etler, sucuk, salam, sosis, pastırma, tavuk ve hindi derisi,

Yağlı gıdalar (kaymak, krema, mayonez, çikolata ve yağlı soslar),

Yağda kızartma ve kavurmalar,

İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar,

Alkollü içkiler, hazır meyve suları, meşrubatlar,

Tereyağı, kuyruk yağı, içyağı, margarin yağı,

Çorba ve diğer yemeklerinizde lezzet verici olarak kullandığınız et suyu veya tavuk suyu.