Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmen Bodrum'da kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarılırken 8 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmen Bodrum'da kurtarıldı

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİLER

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Ekipler, Bodrum açıklarında durdurdukları lastik bottaki 8 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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