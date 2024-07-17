Türk kuruyemiş markası acil toplatılıyor. Ücretleri geri ödenecek

Türk kuruyemiş markası Hasret Kuruyemiş'in Almanya'daki tüm marketlerdeki cips ve baharatlı leblebi ürünleri, alerji uyarı etiketinin eksik olması nedeniyle toplatıldı.

Yanlış etiketleme sebebiyle, son kullanma tarihi 22 Şubat 2025 ve parti numarası 02/2023 olan 200 gramlık paketlerin tüketilmemesi gerektiği bildirildi.

Bu ürünlerin, fatura ibraz edilmeksizin iade edilmesi durumunda, satın alma ücretlerinin geri ödeneceği öğrenildi.

KURUYEMİŞ ALERJİSİ HANGİ SORUNLARA NEDEN OLUR?

Kuruyemiş alerjisi, vücudun bağışıklık sisteminin kuruyemişlerin proteinlerine karşı aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkar. Bu durum, çeşitli semptomlara yol açabilir. Hafif belirtiler arasında kaşıntı, döküntü veya burun akıntısı bulunurken, daha ciddi reaksiyonlar anaflaksiye neden olabilir. Anaflaksi, solunum zorluğu, kalp atışlarında düzensizlik ve bilinç kaybı gibi hayatı tehdit eden durumları içerebilir. Alerjisi olan bireylerin, kuruyemişlerden tamamen kaçınması ve acil durumlarda kullanılmak üzere epinefrin kalemi taşımaları önerilir.