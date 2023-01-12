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Mika hakkında hakim kararını açıkladı. Türk lirasını klozete atmıştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Mika Can Raun, Türk lirasını klozete attığı video ile mahkemelik olmuştu. 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Mika hakkında karar çıktı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 17:10
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Türk lirasını klozete atmıştı! Mika Can Raun hakkında hakim kararını açıkladı

Mika hakkında hakim kararını açıkladı. Türk lirasını klozete atmıştı
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Türk lirasını klozete attığı için büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un 7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu. Mahkeme Mika hakkında son kararını verdi. “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlarından hapis cezası istenilen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, hakim karşısına çıktı.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

'Mika Raun Can' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz’ın 21 Ekim tarihinde 100 TL'yi klozete attığı gerekçesiyle “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar yargılanmasına devam edildi.  Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Mikail Can Kurnaz katılmazken, avukatı İbrahim Emir Köse katıldı.

BERAAT ETTİ

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mikail Can Kurnaz’a yüklenen suçların maddi unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek sanığın beraatine karar verdi.

AVUKATI DUYURDU

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mika Raun Can’ın avukatı İbrahim Emir Köse, “Müvekkilim Mika Raun Can’ın İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bugün görülen dava sonucu beraatine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla” ifadelerine yer verdi.
 

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