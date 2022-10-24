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Ünlü fenomenden skandal hareket: Türk lirasını klozete attı sifonu çekti. Gözaltına alındı

TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen olan ve cinsiyet değiştirmesiyle bilinen Mika Can Raun, gözaltına alındı. Raun'un TikTok'ta paylaştığı bir videoda Türk Lirasını klozote attığı ve "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım. Suç mu?" dediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 14:39
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Ünlü fenomen Mika Can Raun Türk lirasını tuvalete attı. Gözaltına alındı

Ünlü fenomenden skandal hareket: Türk lirasını klozete attı sifonu çekti. Gözaltına alındı
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TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videolarla fenomen olan Mika Can Raun yayınladığı videoda 100 Türk lirasını klozete attı ve şarkı söyleyerek sifonu çekti. Videoyu paylaşan fenomen sosyal medyada büyük tepki topladı. 

Raun videoda "100 TL'yi niye sifona attın, üzerine bastın? diyenler için, millet Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor da ne oluyor? Biz güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdık diye suç mu?" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100 liralık banknotu klozete atan ve görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan Mika Can Raun'nın kimliğini tespit etti.

Türk lirasına yaptığı hakaret nedeniyle büyük tepki toplayan Mika Can Raun isimli fenomen, dün Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesi olan "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı. Raun, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(Kaynak: ANKA)

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Zeki
24.10.2022 14:49
Bu sosyal medya kadar bes para etmez iletisim araci yok. Dev aynası gibi, insanın cahilliğini ve çiğliğini hemen ortaya dökmesine vesile oluyor..  
 
Vatandaş
24.10.2022 14:46
Türk parasının değerini düşürmek suç değil ama klozete atmak suç  
 
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