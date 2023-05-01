Türk Mata Hari'nin hayatı dizi oluyor. Hitler'in karşısında dans eden gizli ajan

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, 14 yaşında Almanya’ya yerleşen ve Almanların Paris'i işgali dahil, birçok bilgiyi Türkiye'nin Viyana Konsolosuna ulaştıran gizli ajan Emine Adalet Pee'nin hayatının dizi olacağını duyurdu.

Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Buluğ çağında sahneyle tanıştı. Amcası bir Alman kadın ile evliydi. Alman kadının erkek kardeşi Henry Pee İstanbul'a gelince Emine'ye aşık oldu. Evlenip Almanya'ya gittiler' diye yazıyordu.

. Emine, Pee soyadını almıştı. Dansı ile hayran bırakıyordu. Berlin'de Hitler'in karşısında da dans etmişti. Birçok Alman subay ile tanıştı. Almanların Paris'i işgali dahil, birçok bilgiyi Türkiye'nin Viyana Konsolosuna ulaştırdı. İşte 'Türk Matahari Emine Adalet Pee'nin gerçek hayatı şimdi dizi oluyor.

Yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, Şaziye Karlıklı’nın aynı adlı biyografik eserinden uyarlanan, öykü ve taratmanı Mine Şengöz, Zehra Çelenk, Erdinç Ulutaş tarafından yazılan projenin senaristliğini Zehra Çelenk yapıyor. Üç sezon olarak tasarlanan projenin birinci sezon çalışmaları, tamamlanmak üzere. Konya'da Atatürk'ün karşısında zeybek oynamış, Kahire'de Ümmü Gülsüm ile sahneye çıkmış, dünyayı kendine hayran bırakan Türk kadını Emine Adalet Pee'nin hikâyesinin danışmanı, Tuğrul Eryılmaz. Dizi dijital platformda yer alacak. Benim tahminim bu Netflix olur."

GERÇEK MATA HARİ KİMDİR..?

(d. 7 Ağustos 1876, - ö. 15 Ekim 1917, Vincennes Fransa,

Birinci Dünya Savaşı yıllarında, dansçı kimliği altında Alman devleti için çalıştığı iddia edilen casustur.

Hollandalı olan Mata Hari'nin asıl adı Margaretha Geertruida Zelle'dir. Mata Hari'nin ismi Malay dilinde şafağın gözü, Hint dilinde şafağın göz bebeği anlamına gelmektedir.

Fransız, İngiliz, Rus subay ve devlet adamlarından topladığı çok gizli askerî bilgileri, kızına yazılmış masum mektuplar halinde özel diplomatik kurye ile Paris'ten Almanlara ulaştırmıştır. Alman askerî ve denizcilik istihbarat başkanlarıyla toplantılara katıldığı Madrid' ten Paris'e döndükten sonra, 13 Şubat 1917'de tutuklandı.

Yıllardır hakkında toplanan belgelerin en önemlisi, son Madrid seyahatinde, Madrid elçiliğinden Alman askerî merkezine kendi kodu (H21) ile gönderdiği ve yolda ele geçirilen telgraftı. Madrid dönüşü alacağı 15.000 İİspanyol pesetası tutarındaki çek, tutuklandığı zaman Mata Hari'nin üzerinde bulundu. Bir diğer delil ise 1915'teFransa'ya dönmesinden önce, Alman Gizli Servisi'nden aldığı 30.000 Marklık senetti. Mahkemenin söz konusu paralarla ilgili suçlamasını, "Hediye aldım" diyerek reddeden Mata Hari, kuvvetli delil bulunamamasına rağmen idama mahkum edildi ve 15 Ekim 1917'de kurşuna dizildi.