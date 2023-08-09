Türk mitolojisinde Altın Prens kimdir?

Türk mitolojisinde Altın Tigin’e altın elbiseli adam, altın prens denir.

Altın Tigin, 1969'da Kazakistan’ın Alma-Ata şehrine yakın bölgelerde yolu düzlemek için yapılan çalışmalar sırasında tesâdüfen bulundu.

Esik kurganı adlı İskitler veya Sakalara ait kurgandan çıkarılan binlerce altın parçadan oluşturulan zırh olduğu bildiriliyor. MÖ 5. yüzyıla ait olduğu ve Saka prens veya prensesi olduğu düşünülmektedir.

Mezarda çok kıymetli eserlerle, 15-16 yaşlarında çok gösterişli kıyafetle gömülü bir genç ortaya çıkarılmıştır.

“Tiginin” yani prensin üzerindeki kıyafet, sağdan sola doğru kapanan kısa kaftan, dar süvari pantolonu, diz altında kalan kısa yumuşak çizmeden oluşmaktadır.