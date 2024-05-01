Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı

Barış Manço, Belçika Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim aldı ve "Vahşi Kediler" grubuyla müzik yapmaya devam etti.
1964'te Fransa'da yayımlanan bir 45'lik doldurdu ve 1965'te Paris Olympia Konseri'ni gerçekleştirdi.
Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in öncülüğündeki "Kaygısızlar" grubuyla 1967'de "Kol Düğmeleri"ni çıkardı ve "Ağlama değmez hayat" şarkısıyla başarı yakaladı.
Barış Manço, "Dağlar Dağlar" şarkısıyla 1970 yılında büyük bir başarı elde etti ve bu şarkıyla "Platin Plak Ödülü" de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.