Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı

Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
Doğukan Manço, babasının vefatından önce Belçika'da satın aldığı bir otomobili Türkiye'ye getirmek istediğini ve bu konuda devletten yardım talep ettiğini ifade etmişti. Doğukan Manço, bu süreçle ilgili yeni gelişmeleri açıkladı.
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Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı 1

Şarkıları, filmleri ve "7'den 77'ye" adlı televizyon programıyla tanınan ve sevilen bir sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının vefatından önce Belçika'da satın aldığı bir otomobili Türkiye'ye getirmek istediğini ve bu konuda devletten yardım talep ettiğini belirtmişti.

Doğukan Manço, bu süreçle ilgili yeni gelişmeleri paylaştı.

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Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı 2

Barış Manço'nun vefatının ardından Belçika'da kalan otomobilinin Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi.

Doğukan Manço ve ailesi, bu işlem için gerekli yasal süreçleri tamamlamak üzere bir araya geldi.

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Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı 3

Doğukan Manço'nun açıklamalarına göre, ailesi Muğla ve Belçika'dan gelerek İstanbul Beşiktaş'ta bir noterde buluştu.

Ailenin Gümrük Müdürlüğü'nden istenen son evrakları tamamlayarak süreci hızlandırmayı umdukları bildirildi.

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Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı 4

Barış Manço, 2 Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden olan Manço, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve pek çok yeniliğin öncüsü olarak tanınıyordu. Hayranlarını şaşırtan gerçekler yıllar sonra ortaya çıktı.

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Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı 5

Barış Manço'nun unutulmaz şarkıları, onun her zaman saygı ve özlemle anılmasını sağlıyor.

Barış Manço, şarkıları, filmleri ve "7'den 77'ye" adlı televizyon programıyla uzun yıllar boyunca sevgi kazandı.

Çocuk şarkılarıyla da tanınan merhum sanatçı Barış Manço'nun hayatı, sosyal medyada sıkça konuşulan konulardan biri haline geldi.

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Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı 6

Doğukan Manço, babası Barış Manço'nun asıl isminin ne olduğunu ve hayatından kesitler paylaştı. Babasının dört ismi olduğunu açıkladığında herkes şaşırdı.

Doğukan Manço, babasının çok dilli yeteneğine ve "En güzel dil hangisidir?" sorusuna "En güzel dil tatlı dil" cevabı vererek yaşam felsefesini özetlediğini belirtti.

YouTube'da "Barış Manço'nun asıl ismi" başlıklı bir video yayınladı ve babasının birden fazla ismi olduğunu ve bu isimlerin neden konulduğunu anlattı.

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Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı 7

Barış Manço'nun müzik kariyerindeki ilk adımları, 1,5 yaşında şarkı söylemeye başlamasıyla atıldı.

İlk grubunu Galatasaray Lisesinde "Barış Manço ve Kafadarlar" adıyla kurdu ve ilk bestesi "Dream Girl"ü yaptı. İlk konserini Galatasaray Lisesinin konferans salonunda verdi.

"Harmoniler" grubuyla 1962'de ilk 45'lik plağını çıkardı ve "Twist in USA" ve "The jet" isimli İngilizce şarkılar içeren bu albümü yayımladı.

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Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı 8

Barış Manço, Belçika Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim aldı ve "Vahşi Kediler" grubuyla müzik yapmaya devam etti.

1964'te Fransa'da yayımlanan bir 45'lik doldurdu ve 1965'te Paris Olympia Konseri'ni gerçekleştirdi.

Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in öncülüğündeki "Kaygısızlar" grubuyla 1967'de "Kol Düğmeleri"ni çıkardı ve "Ağlama değmez hayat" şarkısıyla başarı yakaladı.

Barış Manço, "Dağlar Dağlar" şarkısıyla 1970 yılında büyük bir başarı elde etti ve bu şarkıyla "Platin Plak Ödülü" de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

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Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı 9

"Moğollar" grubuyla çalıştıktan sonra "Kurtalan Ekspres"i kurdu ve Anadolu turnelerine çıktı.

Barış Manço, ilk uzun çaları "2023"ü 1975'te çıkardı ve Belçika'da "Barıs Mancho" adlı İngilizce albümünü yayımladı.

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Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı 10

"Sözüm Meclisten Dışarı" albümüyle 1981 yılında zirveye çıktı ve "Dönence" gibi hit şarkılar içeren bu albümle büyük beğeni topladı.

Barış Manço, müzikte açtığı yolun yanı sıra şarkı sözleriyle de kültür hayatına katkıda bulundu ve "modern çağ ozanı" olarak anıldı.

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Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı 11

Barış Manço, Lale Çağlar ile 1979'da evlendi ve iki oğlu oldu.

Barış Manço'nun en büyük hayali, 2023 yılında sahneye çıkıp senfoni orkestrasına "2023"ü çaldırmaktı.

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Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı 12

Barış Manço, 1999 yılında ani bir tansiyon düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Barış Manço, müzik yaşamı boyunca pek çok ödül aldı ve ölümünden sonra hazırladığı "Mançoloji" albümü en çok satan albüm oldu. Sanatçının evi müze haline getirildi ve Barış Manço Rock Derneği kuruldu. Barış ve Lale Manço'nun adını taşıyan okul, 2000 yılında eğitim hayatına başladı.

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