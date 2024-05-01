Barış Manço’nun arabasına ne oldu? Doğukan Manço son gelişmeleri açıkladı

Doğukan Manço, babası Barış Manço'nun asıl isminin ne olduğunu ve hayatından kesitler paylaştı. Babasının dört ismi olduğunu açıkladığında herkes şaşırdı.

Doğukan Manço, babasının çok dilli yeteneğine ve "En güzel dil hangisidir?" sorusuna "En güzel dil tatlı dil" cevabı vererek yaşam felsefesini özetlediğini belirtti.

YouTube'da "Barış Manço'nun asıl ismi" başlıklı bir video yayınladı ve babasının birden fazla ismi olduğunu ve bu isimlerin neden konulduğunu anlattı.