Türk mitolojisinde Altınçağ nedir?

Türk mitolojisinde, halk inancında ve toplumsal felsefede mükemmel dünya idealine Altınçağ denir.

Türk mitolojisinde Altınçağ nedir?

Devr-i saadet olarak da bilinen Altınçağ değişik Türk dillerinde Altınçak veya Altanşak olarak da söylenir.

Moğolcada Altangalav veya Altangalab olarak bilinir.

İnanışa göre, Altınçağ insanların mutluluk, zenginlik ve huzur içinde özgür ve kavgasız yaşadığı geçmiş bir dönemdir.

Kimileri ise bunu geleceğe yönelik bir ütopya (düşülke) hâline getirerek, insanların üst düzey bir bilince ulaştığı, toplumsal bir yapıyı anlatmak için kullanmıştır.

Örneğin İslâmiyetle birlikte Dört Halife dönemi Altınçağ olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

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