Eklendiğinde sert yaprakları yumuşacık yapıyor. Sarmalar asla dağılmıyor ve çok iyi pişiyor

Bu püf noktalarını dikkate alarak yapacağınız yaprak sarma tarifi, misafirlerinizi ve sevdiklerinizi mutlu edecek lezzette olacaktır.

Yaprak sarma yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları vardır. Bu sırları bilerek sarma yapımında daha başarılı ve lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte yaprak sarma tarifinde bilmeniz gereken sırlar:



Yaprak sarma yaparken kullanacağınız yaprakların taze olmasına dikkat edin. Taze yapraklar daha esnek ve kolayca şekil alır. Eğer taze yaprak bulamıyorsanız, dondurulmuş yaprakları kullanabilirsiniz. Ancak dondurulmuş yaprakları kullanacaksanız, öncelikle çözülmesi için buzdolabında bekletin.

Maden Suyu Ekleyin

Yaprakları kullanmadan önce haşlayarak yumuşamasını sağlayın. Bunun için geniş bir tencereye su ve 1 bardak maden suyu koyun ve kaynatın. Maden suyu sayesinde yapraklarınız yumuşacık olacaktır. Kaynayan suya yaprakları ekleyin ve yaklaşık 5 dakika kadar haşlayın. Haşlanmış yapraklar sarmak için daha uygun hale gelir.

Yaprak sarma işlemine geçmeden önce düzgün bir çalışma alanı oluşturun. Yaprakları tek tek alarak iç harcı koyun ve sıkıca sarın. Sarma işlemi sırasında yaprakların dağılmamasına dikkat edin.

Sarma işlemi bittikten sonra sarmalarınızı pişirmeye geçmeden önce uygun bir tencere seçin. Tencerenin dibine yaprakları dizin ve üzerlerine ağır bir tabak koyarak pişirme işlemine başlayın. Yaprak sarmalarınızın daha iyi pişmesini sağlamak için üzerlerine bir miktar tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Tavuk suyu sayesinde sarmalarınız asla kurumayacağı gibi çok daha lezzetli olacaktır.

1 kg yapraktan ne kadar sarma çıkar?



Sarma yaparken kullanılan yaprak miktarı, genellikle yaprak boyutuna, dolmanın büyüklüğüne ve iç malzemesine bağlıdır. Bir kilo yaprakla yapılan sarma, genellikle 3 ila 4 kilogram arasında sarma çıkarabilir.