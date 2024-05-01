Eklendiğinde sert yaprakları yumuşacık yapıyor. Sarmalar asla dağılmıyor ve çok iyi pişiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Eklendiğinde sert yaprakları yumuşacık yapıyor. Sarmalar asla dağılmıyor ve çok iyi pişiyor
Yaprak sarma pişirirken bilmeniz gereken ''tarif'' sırları. Pişireceğiniz sarma asla dağılmıyor ve daha iyi pişiyor

Bu püf noktalarını dikkate alarak yapacağınız yaprak sarma tarifi, misafirlerinizi ve sevdiklerinizi mutlu edecek lezzette olacaktır.

Yaprak sarma yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları vardır. Bu sırları bilerek sarma yapımında daha başarılı ve lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte yaprak sarma tarifinde bilmeniz gereken sırlar:

Yaprak sarma yaparken kullanacağınız yaprakların taze olmasına dikkat edin. Taze yapraklar daha esnek ve kolayca şekil alır. Eğer taze yaprak bulamıyorsanız, dondurulmuş yaprakları kullanabilirsiniz. Ancak dondurulmuş yaprakları kullanacaksanız, öncelikle çözülmesi için buzdolabında bekletin.

Maden Suyu Ekleyin

Yaprakları kullanmadan önce haşlayarak yumuşamasını sağlayın. Bunun için geniş bir tencereye su ve 1 bardak maden suyu koyun ve kaynatın. Maden suyu sayesinde yapraklarınız yumuşacık olacaktır. Kaynayan suya yaprakları ekleyin ve yaklaşık 5 dakika kadar haşlayın. Haşlanmış yapraklar sarmak için daha uygun hale gelir.

maxresdefault.jpg

Yaprak sarma işlemine geçmeden önce düzgün bir çalışma alanı oluşturun. Yaprakları tek tek alarak iç harcı koyun ve sıkıca sarın. Sarma işlemi sırasında yaprakların dağılmamasına dikkat edin.

Sarma işlemi bittikten sonra sarmalarınızı pişirmeye geçmeden önce uygun bir tencere seçin. Tencerenin dibine yaprakları dizin ve üzerlerine ağır bir tabak koyarak pişirme işlemine başlayın. Yaprak sarmalarınızın daha iyi pişmesini sağlamak için üzerlerine bir miktar tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Tavuk suyu sayesinde sarmalarınız asla kurumayacağı gibi çok daha lezzetli olacaktır.

1 kg yapraktan ne kadar sarma çıkar?


Sarma yaparken kullanılan yaprak miktarı, genellikle yaprak boyutuna, dolmanın büyüklüğüne ve iç malzemesine bağlıdır. Bir kilo yaprakla yapılan sarma, genellikle 3 ila 4 kilogram arasında sarma çıkarabilir.

İlgili Haberler
Türk kahvesi pişirirken cezveye 1 gram ekleyin kahveniz gürül gürül köpürüyor
Türk kahvesi pişirirken cezveye 1 gram ekleyin kahveniz gürül gürül köpürüyor
Tencereye sadece 1 kaşık eklemek yetiyor. Et lokum gibi pişiyor ve asla kuru olmuyor
Tencereye sadece 1 kaşık eklemek yetiyor. Et lokum gibi pişiyor ve asla kuru olmuyor
Yufka yırtılıyor ve börek dağılıyor mu? Yufka hamuruna birazcık ekleyin yufkalar zar gibi açılıyor
Yufka yırtılıyor ve börek dağılıyor mu? Yufka hamuruna birazcık ekleyin yufkalar zar gibi açılıyor
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası çok daha fazlaymış
Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası çok daha fazlaymış
Patlıcan közlerken deneyin. Suyunu içine hapsediyor ve asla patlıcan acı olmuyor...
Patlıcan közlerken deneyin. Suyunu içine hapsediyor ve asla patlıcan acı olmuyor...
Hiç bilmiyorduk. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! Sokak usulü kestane pişirmenin tüyosu
Hiç bilmiyorduk. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! Sokak usulü kestane pişirmenin tüyosu
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu
Son Haberler
Fatih Terim'in altından Acun Ilıcalı çıktı. Panathinaikos Başkanı kararını resmen açıkladı Spor
Fatih Terim'in altından Acun Ilıcalı çıktı. Panathinaikos Başkanı kararını resmen açıkladı
Otobüsün bagajında 50 koli makaron ele geçirildi Gündem
Otobüsün bagajında 50 koli makaron ele geçirildi
Yedi Bela Hüsnü Esenler'de terör estiriyor. Gözü hiçbir şey görmüyor Yaşam
Yedi Bela Hüsnü Esenler'de terör estiriyor. Gözü hiçbir şey görmüyor
Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun Gündem
Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun
Yaz aylarının kabusu geri döndü. Önlem alınmazsa salgın hastalığa dönüşüyor Gündem
Yaz aylarının kabusu geri döndü. Önlem alınmazsa salgın hastalığa dönüşüyor
Söğüt'te otobüs saatlerinde değişiklik yapıldı Gündem
Söğüt'te otobüs saatlerinde değişiklik yapıldı