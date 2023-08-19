Türk mitolojisinde ata ne anlama geliyor?

Türk mitolojisinde ata soydan gelen eril kişidir. İşte Atanın anlamları…

Türk mitolojisinde ata ne anlama geliyor?

Moğolca Esege, Ecige, Eçige, Etseg, Etzeg denen Ata, baba demektir.

Mitolojide soyundan gelindiği kabul edilen varlıklara veya yaşamın özünü oluşturduğu düşünülen eril unsurlara Ata denilir. Örneğin Kurt Ata, Geyik Ata gibi.

Ata, aynı zamanda tanrısal nitelikler taşırlar. Soyundan gelindiğine inanılan belli başlı hayvanlar şunlardır: Kurt, Geyik, Boğa, Kartal, Köpek, Deve, Kuğu, Ayı.

Sümercede Adda şeklinnde ifâde edilen ve Ata anlamına gelen bir sözcük bulunur.

Şii Türklerin son imamları için yaptıkları tapınak “Kayıp Ata” adını taşımaktadır.

Ayrıca belirli bir konuda işinin en iyisi veya o kavramın ilk kişisi olduğu düşünülen kişilere de Ata denilir.

Macarcada Ataya, Atya denir.

Bazı Orta Asya Türk ülkelerinde Ata, vatanı tanımlarken Atayurt kavramı kullanılır. Ayrıca Türkçede erkek akrabaları bildiren çeşitli kelimeler vardır.

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